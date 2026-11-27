A caminhonete foi apreendida e o homem preso em flagrante pela Polícia Militar. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O motorista da caminhonete que atropelou um adolescente de 13 anos e fugiu sem prestar socorro foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (27), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O condutor foi localizado nas proximidades do trevo de São José da Boa Vista, na PR-422, a cerca de nove quilômetros do local do atropelamento. A caminhonete também foi apreendida.

O acidente aconteceu por volta das 13h06, na Rua Alfredo Petersen, nos fundos do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, em frente à Mega Papelaria. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a caminhonete desce pela via, invade a calçada e atinge o adolescente, que caminhava pelo local. Após o impacto, o motorista segue pela rua sem parar para prestar assistência à vítima.

Em informações exclusivas encaminhadas à reportagem da Folha Extra, a Polícia Militar informou que, assim que as equipes tomaram conhecimento da ocorrência, foram iniciadas diligências para localizar o condutor. O motorista foi encontrado nas proximidades do trevo de acesso a São José da Boa Vista, onde foi preso e teve o veículo apreendido.

Adolescente voltava da escola

Em entrevista exclusiva à reportagem da Folha Extra, a mãe do adolescente contou que o filho é estudante do Colégio Ary Barroso e estava retornando da escola no momento em que foi atropelado.

Conforme o relato do garoto à família, ele havia acabado de atravessar a faixa de pedestres e já caminhava pela calçada quando foi atingido pela caminhonete. Com o impacto, o adolescente caiu no chão, enquanto o motorista deixou o local.

Segundo a mãe, uma mulher que estava nas proximidades prestou assistência ao garoto. Outro homem chegou a seguir a caminhonete, mas o condutor fugiu em direção à rodovia.

Após o ocorrido, o adolescente recebeu atendimento hospitalar e passou por exames de raio-X. Segundo a mãe, os ferimentos se concentraram no pé e na perna. O garoto teve o pé enfaixado, recebeu medicação e foi liberado para se recuperar em casa.

A orientação médica foi de que a família retorne à unidade hospitalar caso o adolescente não apresente melhora.

Os pais da vítima também informaram à reportagem que pretendem comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para registrar um boletim de ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que levou o motorista a invadir a calçada. A reportagem da Folha Extra segue acompanhando os desdobramentos do caso.