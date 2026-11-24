DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) homenageou, em solenidade no Plenário da Casa de Leis, a Cáritas Brasileira pelos 70 anos de relevantes serviços prestados à sociedade. Proposta pelo deputado Goura (PDT), a homenagem é um reconhecimento ao papel da organização no apoio e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“A Cáritas é uma entidade que orgulha o Estado do Paraná, são 70 anos de atividades de apoio às pessoas mais vulnerabilizadas, que mais precisam justamente de ajuda humanitária. É uma entidade que chega, muitas vezes, onde o Estado não chega, atuando no apoio aos migrantes, refugiados, às pessoas vulnerabilizadas, e dá essa resposta tanto às situações de emergências socioambientais, essa resposta imediata, mas também com projetos de inclusão, projetos de geração de renda. Então, é um orgulho para a nossa Casa fazer essa homenagem”, destaca o deputado.

Justiça Social

Vice-presidente da Cáritas Arquidiocesana de Curitiba, a Irmã Eliane Nunes da Rosa agradeceu à homenagem do parlamento e destacou a missão da entidade.

“Estamos aqui muito alegres nessa celebração por esse caminho que vem sendo feito ao longo desses 70 anos. Temos como referência os pilares principais da caminhada da Caritas, que são a luta pela justiça social, pela promoção da dignidade humana, pelo acesso aos direitos, por essa promoção da vida como um todo, não só das pessoas, mas também tudo aquilo que nos cerca, o meio ambiente, todo esse potencial que nós temos para promover a vida e a dignidade, sobretudo, das pessoas”, afirma, lembrando da importância do apoio da Alep para a entidade.

“Nos enobrece muito ter esse reconhecimento junto ao Poder Legislativo do nosso Estado. Isso é uma marca, sobretudo, daquelas grandes parcerias que vêm sendo construídas ao longo do processo, nas conquistas da dignidade humana. Essa Casa de Leis e os nossos representantes se somam com a iniciativa privada, com as ONGs, para realmente fazer com que o ser humano seja contemplado nas suas diferentes necessidades, para que a gente possa promover um mundo justo e fraterno”, complementa.

O Padre Marcos Paulo Honório da Silva, secretário-executivo da Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e sacerdote da Arquidiocese de Curitiba, também destacou a importância desse reconhecimento.

“Essa homenagem aos 70 anos da Caritas é uma homenagem a todo o trabalho que a Igreja realiza, através desse organismo, principalmente para os mais empobrecidos, os que mais necessitam. E nos últimos tempos, junto àqueles que têm sofrido com as questões climáticas também. Eu acredito que a Cáritas comprova que é possível tornar o discurso em uma prática. Quer dizer, não simplesmente falar de Jesus Cristo, mas viver aquilo que Ele pediu. Ou seja, fazer com que o Reino de Deus seja implantado no nosso dia a dia, a partir principalmente da ajuda aos mais necessitados”, ressalta.

Também compuseram a mesa da solenidade a secretária-executiva da Cáritas Brasileira Regional Paraná, Márcia Terezinha Ponce; o superintendente-geral de Governança Migratória da Secretaria de Estado da Justiça do Paraná (Seju), Gil Souza; e o presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas da Seju, Sergio Eduardo Menezes Silva.

70 anos de história

A Cáritas Brasileira, fundada em 12 de novembro de 1956, é uma das 203 organizações membros da Cáritas Internacionalis. Sua origem está na ação mobilizadora de Dom Hélder Câmara, então Secretário-Geral da CNBB.

A missão da entidade é “testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma de vida e participando da construção solidária da sociedade do Bem Viver, sinal do Reino de Deus, junto com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social”.

Desde a sua fundação, a Cáritas tem a prática de ouvir respeitosamente o sofrimento dos empobrecidos e dos que estão em situação de vulnerabilidade e favorecer ferramentas para transformar suas vidas.

As áreas de atuação representam a diversidade de atividades que a Cáritas Brasileira realiza no país em distintos níveis e em toda a Rede. São sete áreas prioritárias: Economia Popular Solidária (EPS); Mulheres, Infância, Adolescência e Juventude; Meio Ambiente; Gestão de Riscos e Emergências (MAGRE); Povos e Comunidades Tradicionais; Convivência com Biomas; e Migração e Refúgio.