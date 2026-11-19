DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

“Cenários do Cooperativismo” é o tema da primeira reunião da Frente Parlamentar das Cooperativas (FRENCOOP/PR), que acontece na próxima segunda-feira (23), na Assembleia Legislativa do Paraná. O encontro, a partir das 9h30, no Auditório Legislativo, é organizado pela coordenadora da Frente, deputada Maria Victoria (PP). “A consolidação de uma agenda legislativa voltada às cooperativas revela-se especialmente importante diante da necessidade de permanente aperfeiçoamento do ambiente institucional em que essas organizações desenvolvem suas atividades”, disse a deputada.

“O cooperativismo é um dos grandes motores do desenvolvimento econômico e social do Paraná. É um modelo que une pessoas, gera oportunidades, distribui renda, fortalece comunidades e promove desenvolvimento. Nosso objetivo é aproximar ainda mais a Assembleia Legislativa do sistema cooperativista e construir uma agenda permanente em defesa desse importante segmento”, destacou a coordenadora.

Participam da reunião o superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti; o superintendente da Fecoopar, Nelson Costa; o superintendente do Sescoop/PR, José Ronkoski; a coordenadora de Relações Institucionais, Daniely Andressa da Silva; o gerente de Comunicação e Marketing, Samuel Milléo Filho; o analista de Relações Institucionais, Diogo Tavares; e a estagiária de Relações Institucionais, Isabelle Araújo Felisbino.

A criação da FRENCOOP/PR também está alinhada à Constituição Federal, que estabelece, no artigo 174, parágrafo 2º, que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Também integram a Frente as deputadas Mabel Canto (PP) e Cristina Silvestri (PP) e os deputados Marcio Nunes (PSD), Jairo Tamura (PL), Alexandre Curi (PSD), Ney Leprevost (Republicanos), Alisson Wandscheer (PP), Evandro Araujo (PSD) e Hussein Bakri (PSD).

Objetivos da Frente

A Frente tem como objetivo promover a valorização, o fortalecimento e o desenvolvimento do cooperativismo paranaense. Sua finalidade é acompanhar a atividade legislativa e construir uma agenda permanente de diálogo entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o sistema cooperativista e a sociedade. “Ao estabelecer esse espaço de diálogo, a Assembleia poderá contribuir para que as políticas públicas e as proposições legislativas relacionadas ao setor sejam examinadas com maior conhecimento técnico, participação dos interessados e atenção às peculiaridades econômicas e sociais do Paraná”, disse a deputada.

A proposta da Frente também prevê reuniões técnicas, seminários, audiências públicas e debates sobre temas estratégicos para o cooperativismo, como tributação, acesso ao crédito, infraestrutura, inovação, sustentabilidade, sucessão rural, agregação de valor, qualificação profissional e participação das cooperativas em políticas públicas.

Dados do setor

As cooperativas do Paraná reúnem 4,47 milhões de cooperados e 154,2 mil empregados em 255 cooperativas registradas no Sistema Ocepar, além de 51 cooperativas agropecuárias ligadas à Unicafes/PR, presentes em mais de 100 municípios. Em 2025, o setor somou R$ 223 bilhões de faturamento e R$ 11 bilhões em sobras, com projeção de alcançar R$ 250 bilhões em faturamento em 2026.

Serviço

1ª Reunião da Frente Parlamentar das Cooperativas – FRENCOOP/PR

Tema: “Cenários do Cooperativismo”

Dia: 23/11/2026

Horário: 9h30

Local: Auditório Legislativo Deputado Delegado Rubens Recalcatti