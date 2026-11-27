DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A restauração em concreto da PR-151 entre Ponta Grossa e Palmeira, nos Campos Gerais, chegou a 73% de execução na medição mais recente. A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que deve entregar a empreitada até julho de 2027.

Continuam avançando, principalmente, os serviços de whitetopping, técnica de restauração em que o pavimento asfáltico existente é aproveitado como base para uma nova camada de pavimento rígido de concreto, e também os serviços de implantação de dispositivos do sistema de drenagem de águas.

Já está pronta a estrutura do novo viaduto no entroncamento da PR-151 com as ruas XV de Novembro, Manoel Ribas, Daniel Mansani e Avenida Nacim Bacila, e atualmente estão em execução a sub-base e a base da pista da passagem superior, que deve ser concretada ainda em dezembro, caso as condições climáticas sejam favoráveis. Na sequência deverão ser finalizadas as pistas das passagens inferiores, por onde vai passar o tráfego local de veículos.

A obra conta também com terraplenagem para alargar a plataforma da rodovia, permitindo o alargamento das faixas de rolamento existentes, implantação de acostamentos e de segmentos de terceiras faixas em pontos críticos de ultrapassagem.

Onde a pista de concreto está pronta vão sendo realizados os serviços de sinalização horizontal e vertical, última etapa antes da liberação do tráfego.

Outras melhorias previstas incluem plantio de grama nos espaços ao lado da pista, iluminação rodoviária, abrigos para parada de ônibus, além de cercas nos limites entre a faixa de domínio e os terrenos lindeiros.

O trecho tem 32,71 quilômetros, iniciando na rotatória com a PR-438 (acesso para Teixeira Soares) e seguindo até o entroncamento com a BR-277, no centro de Palmeira.