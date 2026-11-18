O Projeto de Lei 55/2026 cria o Programa Paranaense de Incentivo a Centros de Dados (PRODATAPR). Foto: Divulgação/Gov.br

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) aprovou, nesta terça-feira (17), um projeto de lei que estabelece diretrizes para incentivar a instalação e a expansão de Data Centers no Estado. A iniciativa foi proposta pelos deputados Luiz Fernando Guerra (Novo), Maria Victoria (PP) e Bazana (PSD).

O Projeto de Lei 55/2026 cria o Programa Paranaense de Incentivo a Centros de Dados (PRODATAPR) e reúne propostas voltadas ao desenvolvimento da economia digital, à atração de investimentos privados, à geração de empregos especializados e ao aproveitamento das vantagens competitivas do Paraná, especialmente na produção de energia renovável e na conectividade.

A deputada Maria Victoria explica que o texto tem o objetivo de criar condições para posicionar o Paraná como um dos principais destinos de investimentos em infraestrutura digital, inteligência artificial e novas tecnologias no Brasil.

“A inteligência artificial, a computação em nuvem e os serviços digitais dependem de uma infraestrutura robusta de processamento de dados. Temos energia, universidades, profissionais qualificados e um ambiente favorável à inovação. Queremos transformar essas vantagens em investimentos, empregos e oportunidades para os paranaenses”, ressaltou.

O deputado Luiz Fernando Guerra destaca a importância do planejamento para que a expansão dos Data Centers no Paraná seja acompanhada pela formação de profissionais para o setor.

“Com esse projeto, o Paraná terá diretrizes para planejar a expansão dos data centers, dar mais previsibilidade a quem pretende investir e identificar os empreendimentos estratégicos para o Estado. Para operar e manter essas estruturas, as empresas vão precisar de profissionais preparados. Por isso, a proposta incentiva parcerias com universidades e centros de pesquisa para qualificar mão de obra e ampliar as oportunidades de trabalhar com tecnologia em diferentes regiões do Paraná”, afirma o deputado Luiz Fernando Guerra.

Segundo o deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), a proposta busca transformar o potencial tecnológico do Paraná em oportunidades de desenvolvimento para os municípios.

“Queremos que o Paraná aproveite seu potencial em energia renovável e conectividade para atrair investimentos que gerem oportunidades para a população. Como coautor desse projeto, defendo que a expansão dos centros de dados fortaleça também as empresas locais, estimule a formação profissional e leve empregos qualificados ao interior. É uma forma de preparar o estado para as novas demandas da economia e ampliar as possibilidades de desenvolvimento dos nossos municípios", defendeu Bazana.

Estratégico

Os Data Centers são estruturas essenciais para o funcionamento da economia digital. Neles são armazenadas e processadas grandes quantidades de informações utilizadas por empresas, governos, instituições financeiras, hospitais, universidades e plataformas.

Com o avanço da inteligência artificial, essas instalações ganharam importância estratégica na disputa mundial por investimentos tecnológicos.

De acordo com a justificativa do projeto, o PRODATAPR tem o objetivo de consolidar o Paraná como polo estratégico de Data Centers na América Latina, gerando empregos qualificados e fomentando a cadeia produtiva de tecnologia. O texto autoriza o Governo do Estado a conceder benefícios fiscais às empresas beneficiárias do Programa.

A proposta estabelece diretrizes para estimular novos empreendimentos, ampliar a infraestrutura de telecomunicações e incentivar parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa.

Outro diferencial é a preocupação com a sustentabilidade. O projeto incentiva a utilização de fontes renováveis de energia, o aproveitamento do biometano, o uso racional da água e a adoção de tecnologias sustentáveis de resfriamento dos equipamentos.

Expansão

A aprovação ocorre em um momento de expansão do setor no Brasil. Em setembro de 2026, foi sancionada a Lei Federal nº 15.504, que instituiu o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (Redata).

A legislação federal prevê incentivos tributários condicionados a compromissos de sustentabilidade, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e utilização de energia renovável ou de baixa emissão.