DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O projeto de Lei Complementar (PLC) 17/2026, que garante a permanência dos agentes educacionais II na função de inspetor de internato nos colégios agrícolas e no colégio florestal do Paraná, será votado na próxima segunda-feira (30), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O anúncio foi feito em plenário pelo líder do governo, deputado Hussein Bakri, autor da proposta em conjunto com o deputado Professor Lemos (PT).

A matéria acrescenta um dispositivo à Lei Complementar nº 123/2008, autorizando os servidores ocupantes do cargo de agente educacional II, integrantes do Quadro dos Funcionários da Educação Básica (QFEB), a exercerem a função de inspetor de internato nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual que ofertam cursos em regime de internato.

Além de assegurar legalmente a atuação desses profissionais na função, o projeto estabelece a jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de descanso, com duas folgas mensais adicionais, proporcionando maior segurança jurídica aos servidores.

Em aparte ao pronunciamento de Bakri, Lemos agradeceu a parceria na construção da proposta e destacou a importância de solucionar definitivamente uma questão que, há anos, gera insegurança entre os profissionais. “Esse tema é recorrente e, todas as vezes que eles foram chamados a deixar esta função, nós debatemos na Comissão de Educação”, lembrou o parlamentar.

Lemos também ressaltou a importância do trabalho desenvolvido por esses profissionais há mais de 40 anos, zelando pela segurança, pelo bem-estar e pelo acolhimento dos estudantes que vivem longe de suas famílias.

“A comunidade escolar de cada colégio agrícola e do colégio florestal vai ficar segura de que esses estudantes continuarão sendo bem cuidados, porque eles estão longe das suas famílias e precisam de cuidados”, afirmou.

Defesa dos servidores concursados

Em junho deste ano, Lemos utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar a intenção da Secretaria de Estado da Educação (Seed) de substituir os agentes educacionais II concursados que atuam nos alojamentos estudantis por trabalhadores contratados por empresas terceirizadas.

Desde então, o parlamentar tem trabalhado na construção de uma solução legislativa que assegure a permanência desses servidores na função de inspetor de internato, preservando o trabalho desenvolvido há décadas nas instituições de ensino.

Com a alteração na legislação, a proposta busca colocar fim à recorrente insegurança em relação à permanência dos profissionais na função, além de reconhecer a importância dos funcionários da educação para o funcionamento dos internatos e a qualidade do atendimento aos estudantes.

Ao agradecer a parceria de Bakri, Lemos reforçou que a medida vai “trazer tranquilidade a todas as comunidades escolares dos colégios agrícolas e do colégio florestal do Estado do Paraná”.

“Valorizar os funcionários da educação é também cuidar dos nossos estudantes e fortalecer a escola pública. Seguimos na luta em defesa dos servidores públicos, contra a terceirização e por uma educação pública de qualidade”, concluiu Lemos.