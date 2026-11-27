DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um vídeo mostra o momento em que uma caminhonete invade a calçada e atropela uma criança na tarde desta sexta-feira (27), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 13h06, na Rua Alfredo Petersen, nas proximidades do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, em frente à Mega Papelaria.

Conforme as imagens, a caminhonete descia pela via, passando pelos fundos da instituição de ensino, quando avançou sobre a calçada e atingiu de raspão um garoto que caminhava pelo local.

Nas imagens é possível ver que, ao atingir a criança, o motorista acelera o veículo e não presta socorro.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente, a identidade do condutor da caminhonete ou o estado de saúde da criança.

A reportagem da Folha Extra está apurando o ocorrido e busca informações junto aos órgãos responsáveis pelo atendimento à ocorrência.

Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, conforme novas informações forem confirmadas.