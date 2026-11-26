DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Portos do Paraná fez história mais uma vez ao conquistar, pela sétima vez consecutiva, o título de melhor gestão portuária do país no Prêmio Portos + Brasil. A premiação, concedida pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), por meio da Secretaria Nacional de Portos (SNP), foi entregue ao governador Carlos Massa Ratinho Junior durante solenidade realizada nesta quarta-feira (25), em Brasília. O reconhecimento é considerado a mais alta honraria concedida aos portos públicos brasileiros.

“Esse é o reconhecimento a todos os trabalhadores da empresa e de toda a nossa diretoria, que fez a Portos do Paraná ser a mais eficiente do Brasil sete vezes seguidas, competindo com todos os outros portos do país. É um exemplo para o Brasil e referência para a América do Sul”, afirmou o Ratinho Junior.

Ele recebeu a premiação das mãos do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, ao lado do diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A premiação também reflete o trabalho conjunto entre o Governo do Paraná e a Portos do Paraná para fortalecer a infraestrutura e ampliar a capacidade operacional dos portos paranaenses. Nos últimos anos, a administração estadual tem apoiado um ciclo de investimentos e modernização que contribui para aumentar a competitividade logística, atrair novos negócios e consolidar Paranaguá e Antonina como referências no setor portuário nacional.

“Desde o início da nossa gestão, o Porto de Paranaguá, assim como todo o nosso time, realizou os maiores investimentos de sua história. Vamos iniciar, em breve, quatro novos píeres de atracação no Corredor de Exportação. Temos ainda o Moegão, que está pronto para ser inaugurado, e o novo terminal de passageiros para navios de cruzeiros. Ou seja, o Porto de Paranaguá passou por uma grande transformação”, enfatizou o governador.

Com o resultado, a Portos do Paraná mantém a sequência de conquistas iniciada na primeira edição do prêmio, em 2020. Os portos de Paranaguá e Antonina venceram o Ranking IGAP, principal categoria da premiação, com nota 10, a pontuação máxima da avaliação.

O indicador avalia o desempenho das autoridades portuárias a partir de 15 itens, que abrangem critérios como eficiência operacional, estrutura organizacional, situação financeira, regularidade fiscal e trabalhista, manutenção dos acessos aquaviários e transparência das informações, entre outros.

O trabalho contínuo de aprimoramento da gestão, com atenção aos indicadores de desempenho, à eficiência operacional e à transparência, resultou na conquista do heptacampeonato.

“Esse é o encerramento de um ciclo vitorioso, um ciclo onde prêmios representam o trabalho de todos. Tivemos sucesso nos leilões de arrendamento de áreas e estamos concluindo o Moegão, a maior obra portuária do Brasil. Isso fez com que, por mais um ano, tivéssemos a avaliação máxima. Ter essa primeira colocação por sete anos seguidos é uma felicidade muito grande”, afirmou Luiz Fernando Garcia.

A premiação considera também os resultados e as ações desenvolvidas em 2025, ano em que a empresa pública registrou recorde histórico de movimentação, com 73,5 milhões de toneladas de cargas. O volume representa um crescimento de 10% em relação a 2024, quando foram movimentadas 66,7 milhões de toneladas.

“Hoje celebramos a eficiência e os bons resultados alcançados pelos portos. O ministério premia os portos com mais eficiência, que tiveram maior movimentação e melhor governança, que apontam para essa agenda que nós desejamos para o futuro dos portos, que é a modernização, eficiência e capacidade de movimentação de carga”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.

A segunda colocação no prêmio principal ficou com o Porto de Santos (SP), enquanto o Porto de Suape (PE) conquistou o terceiro lugar.

RECONHECIMENTO

Além do Ranking IGAP, a Portos do Paraná também venceu o prêmio de Crescimento de Movimentação, na categoria Variação Absoluta. A premiação reconhece os portos que registram o maior aumento no volume total de cargas entre 2024 e 2025.

Para o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, a conquista evidencia a eficiência da autoridade portuária e reforça a importância dos portos paranaenses para a logística e a economia do Estado.

“Esse evento é a coroação de um trabalho de oito anos de gestão. Quando você transporta produtos pelo porto, gera riquezas para o mundo e para o Paraná. Para isso, é preciso transportar com eficiência e entregar ao mundo competitividade – que é o que o Porto de Paranaguá faz”, afirmou Furiatti.

O deputado federal Sandro Alex, que esteve à frente da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística até abril de 2026, destacou o apoio do Governo do Paraná ao desenvolvimento da infraestrutura portuária nos últimos anos e as ações que contribuíram para alcançar resultados recordes.

“Temos grandes portos no Brasil, mas a Portos do Paraná levou, mais uma vez, o prêmio principal da noite. Com esta gestão estadual, houve avanços em rodovias, aeroportos, ferrovias, mas o porto é o estágio final. Então todo trabalho feito tinha que ter o êxito de uma boa gestão no porto”, afirmou Sandro Alex.

CRESCIMENTO E INVESTIMENTOS

A sequência de sete títulos consecutivos acompanha o ciclo de crescimento dos portos paranaenses iniciado em 2019. Naquele ano, quando a Portos do Paraná conquistou a primeira edição do prêmio, a movimentação anual foi de 53,2 milhões de toneladas. Em 2025, o volume chegou a 73,5 milhões de toneladas, um aumento de mais de 20 milhões de toneladas, equivalente a aproximadamente 38% em sete anos.

“A Portos do Paraná se destaca pela organização, que serve de bom exemplo para os outros portos. É o segundo maior porto do país, domina boa parte do nosso setor agrícola e tem grande representatividade na movimentação de cargas, com muita inovação. Os prêmios são resultado do bom desempenho e do bom trabalho realizado pela gestão”, afirmou o secretário nacional de Portos, Alex Ávila.

Além do desempenho operacional, os investimentos em infraestrutura e a modernização da estrutura portuária contribuíram para os resultados. Em 2025, foram realizados três leilões de áreas portuárias (PARs 14, 15 e 25), que asseguraram investimentos superiores a R$ 2,2 bilhões. Os projetos incluem a construção de um píer em formato de “T”, que aumentará a eficiência operacional e a capacidade de movimentação de cargas do Porto de Paranaguá.

Outro marco de 2025 foi a concessão do canal de acesso, iniciativa inédita no país, que prevê investimentos superiores a R$ 1,2 bilhão. Desde o segundo semestre de 2026, a empresa vencedora do certame, a Paranaguá Port Channel Company (PPCC), opera o canal, com redução das tarifas portuárias. O contrato prevê o aprofundamento do canal de acesso para 15,5 metros de calado em até cinco anos, permitindo o recebimento de navios com maior capacidade de carga.

Também avançou a construção do Moegão, projeto da Portos do Paraná que recebe investimentos de aproximadamente R$ 700 milhões. Considerado o maior investimento em execução realizado por uma autoridade portuária no Brasil, o projeto vai centralizar a descarga ferroviária de granéis sólidos em uma estrutura integrada a 11 terminais por meio de esteiras transportadoras. A obra permitirá ampliar em 63% a capacidade de transporte ferroviário e reduzir os cruzamentos entre trens e o trânsito urbano de Paranaguá.

SOBRE O PRÊMIO

Realizado desde 2020, o Prêmio Portos + Brasil reconhece iniciativas e resultados de portos organizados, terminais arrendados e Terminais de Uso Privado (TUPs) em áreas como gestão, desempenho, inclusão e inovação. Neste ano, a sétima edição do prêmio foi realizada em conjunto com a segunda edição do Prêmio Navegue + Brasil 2026, que reconhece os destaques da navegação brasileira