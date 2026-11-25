DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná está mobilizado para o atendimento aos municípios afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado nesta terça-feira (24), em especial as regiões Sudoeste e Oeste. Ao menos 22 municípios e 6 mil pessoas foram atingidos pelos vendavais, enxurradas e alagamentos, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta quarta-feira (25).

A cidade de Ampére, no Sudoeste, está entre as mais afetadas pelas chuvas intensas. São 3.202 pessoas atingidas, sendo que 200 estão desabrigadas. Em Santa Izabel do Oeste, distante cerca de 15 quilômetros de Ampére, a enxurrada afetou 1.355 pessoas, com 250 delas precisando ser acolhidas na casa de amigos e parentes.

Além destes municípios, houve alagamentos em Bom Jesus do Sul, Francisco Beltrão e Pranchita. As enxurradas provocaram danos em Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Quedas do Iguaçu, Renascença, Salto do Lontra, São João e Vitorino.

O município de Verê registrou cerca de 117,2 milímetros de chuva na terça-feira, de acordo com a estação hidrológica operada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Por lá, 300 pessoas foram afetadas, com metade delas desalojadas em casa de familiares ou amigos. Outras quatro estão desabrigadas. Foram 30 moradias danificadas pela enxurrada e uma morte registrada. Outros três óbitos foram registrados entre terça e quarta-feira: dois em Nova Esperança do Sudoeste e um em Mato Rico.

Em Santo Antônio do Sudoeste, as tempestades também afetaram cerca de 150 imóveis. Em Salgado Filho foram 100 casas danificadas e em Renascença, 58. Fortes vendavais foram registrados ainda em Antônio Olinto, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Maringá, Ramilândia, São Mateus do Sul e Toledo.

Desde as primeiras notícias das ocorrências, os Núcleos de Atuação Regional (NAR) da Defesa Civil Estadual trabalham em suporte aos municípios na análise dos danos provocados pelo tempo para envio de itens de ajuda humanitária, especialmente para as famílias desalojadas e desabrigadas.

Na terça-feira, o Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) emitiu 46 alertas à população. Deste total, 21 foram de risco muito alto, com uso da ferramenta Cell Broadcast, disparados para os telefones das pessoas nas áreas de risco iminente.

“Atuamos intensamente com reforço de equipes desde a tarde de terça-feira diante da previsão de severidade do cenário para alertar tanto a população quanto às prefeituras. Seguimos em alerta em função do risco de novos episódios”, disse o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, coronel Ivan Fernandes.

“Esse trabalho pós-evento também consiste no auxílio ao preenchimento correto dos laudos essenciais para os decretos de Situação de Emergência que, uma vez reconhecidos, asseguram o envio de auxílio por parte do Estado”, explicou.

COPEL

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) trabalha para restabelecer a energia elétrica de 110 mil unidades consumidoras em diferentes regiões do Estado, com equipes de manutenção mobilizadas de maneira ininterrupta desde o início do evento climático.

De acordo com a Companhia, as regiões com maior número de desligamentos são Oeste, com 31 mil unidades consumidoras afetadas, seguido pelo Centro-Sul, com 26 mil, e pelo Sudoeste, com cerca de 21 mil. Na sequência, aparecem a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, com 12 mil desligamentos; o Noroeste, com 9,8 mil; e o Norte, com 4 mil unidades consumidoras sem energia.

Os desligamentos foram provocados pela passagem de uma frente fria pelo Paraná desde a tarde de terça-feira (24), acompanhada de fortes rajadas de vento, causando danos em diversos pontos da rede elétrica, incluindo queda de postes, rompimento de cabos e outros danos à infraestrutura do sistema elétrico.

A Copel orienta que, em caso de desligamentos e situações de risco, os clientes acionem a Companhia pelos canais de atendimento e mantenham distância de locais onde haja fios caídos ou postes quebrados. A população pode registrar a falta de luz pelo aplicativo da Copel, pelo site ou pelo WhatsApp.

SANEPAR

A infraestrutura de abastecimento de água também foi afetada pelas fortes chuvas em diferentes municípios. Os alagamentos danificaram unidades operacionais da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em cidades como Ampére, Salgado Filho e Santo Antônio do Sudoeste, onde várias tubulações de água que faziam travessias sobre rios foram levadas pela enxurrada. Outras cidades na região sofreram com alagamentos de poços.

Na Região Oeste, mais de uma centena de unidades operacionais, entre poços, captações e reservatórios, estão sem eletricidade. A Sanepar já está mobilizando caminhões-pipa para abastecer prioritariamente hospitais e centros de desabrigados pelas chuvas.

Equipes trabalham desde a madrugada no levantamento das estruturas danificadas e seguem em campo para avaliar os estragos, uma vez que algumas regiões ainda não puderam ser acessadas pois são áreas de risco. A Companhia recomenda que a população economize a água.

BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) também atua no auxílio aos municípios afetados pelas chuvas, com trabalhos registrados em 10 municípios. Até o momento, mais de 50 bombeiros militares participaram das ações, com 13 viaturas empregadas e 11 embarcações nas cidades de Francisco Beltrão, Nova Esperança do Sudoeste, Verê, Ampére, Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste, Realeza, Santa Izabel do Oeste, Dois Vizinhos e Bom Jesus do Sul.

Entre as ocorrências atendidas estão enxurradas na área urbana e alagamentos severos, com resgate de pessoas ilhadas e em situação de risco; deslizamento de barreira na rodovia PR-481, n o km 51; e orientações junto às Defesas Civis locais.

CHUVA CONTINUA

No Sudoeste, o maior acumulado de chuva no período de 24 horas foi em Francisco Beltrão, com 113,2 mm, seguido por Pato Branco (96 mm) e Bom Sucesso do Sul (83,6 mm), segundo dados do Simepar e do Instituto Água e Terra (IAT).

General Carneiro, no Sul do Estado, registrou 84,2 mm, enquanto que em Guaíra, no Oeste, choveu ainda mais, com 85,2 mm. Em Toledo, também no Oeste, foram 78,2 mm. Já na região Central, Santa Maria do Oeste registrou 66,4 mm de chuva.

A previsão do órgão meteorológico do Estado indica que o risco de tempestades continua até sexta-feira (27), com mais intensidade sobre as cidades que ficam no Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná.

ALERTAS

O monitoramento da Defesa Civil Estadual é realizado 24 horas por dia com apoio de meteorologistas do Simepar. A estrutura do Cegerd acompanha as condições para o envio de alertas em caso de condições mais severas.

Para receber os alertas da Defesa Civil, é preciso efetuar um cadastro gratuito, enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199. É possível receber os alertas também por WhatsApp. Para isso, é necessário salvar o número (61) 2034-2611 e mandar uma mensagem para esse contato – o cadastro pode ser feito a partir do CEP, do município ou da localização.