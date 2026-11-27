DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Nem o frio e o tempo instável foram suficientes para desanimar o público na primeira noite da ExpoAgroBraz 2026, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. Nesta quinta-feira (26), data em que o município comemorou seus 91 anos de história, centenas de pessoas prestigiaram a abertura do evento, que reuniu música sertaneja, rodeio profissional, entretenimento e tradição.

Apesar das garoas registradas ao longo do dia e das baixas temperaturas durante a noite, moradores de Wenceslau Braz e visitantes compareceram em peso ao recinto do antigo CTG, onde acontecem as festividades. A movimentação do público marcou o início dos quatro dias de programação preparados para celebrar o aniversário do município.

Uma das principais atrações da noite foi a abertura do rodeio profissional, que levou emoção e adrenalina à arena. Além de reunir competidores da modalidade, a disputa conta com um atrativo especial nesta primeira edição da ExpoAgroBraz: o campeão conquistará uma vaga para representar Wenceslau Braz na Festa do Peão de Barretos, em 2027, um dos maiores e mais tradicionais eventos do gênero no país.

No palco principal, a dupla Clayton & Romário foi responsável por abrir a programação de shows nacionais. A apresentação dos artistas sertanejos foi um dos grandes destaques da primeira noite de festividades.

O prefeito de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal, o Polaco, destacou que a realização da ExpoAgroBraz representa o cumprimento de um compromisso assumido pela administração municipal com a população. Segundo o gestor, o planejamento financeiro e o apoio de parlamentares foram fundamentais para viabilizar as festividades.

“Esta grande festa representa a realização de um sonho e de um compromisso que assumimos, eu e o Rick, com a nossa população. Economizamos recursos e contamos com o apoio dos nossos deputados para tornar esse evento possível. Ficamos muito orgulhosos de poder proporcionar uma festa como essa à população de Wenceslau Braz”, destacou o prefeito.

Além das atrações musicais e das competições na arena, a ExpoAgroBraz conta com praça de alimentação coberta e espaço de exposições comerciais.

Festa continua nesta sexta-feira

Após a abertura das festividades, a programação da ExpoAgroBraz segue nesta sexta-feira (27), quando o público poderá acompanhar mais uma noite de competições na arena e o show da dupla Bruno & Barretto, conhecida nacionalmente pelo repertório sertanejo e pelas apresentações em grandes festas de rodeio.

No sábado (28), será a vez da dupla Mariana & Mateus subir ao palco principal. Já no domingo (29), as festividades serão encerradas com a definição do campeão do rodeio e o show da dupla Cácio & Marcos.

Com entrada gratuita em todas as noites, a primeira edição da ExpoAgroBraz busca consolidar um novo evento no calendário festivo de Wenceslau Braz, reunindo lazer, cultura, tradição e entretenimento em comemoração aos 91 anos de história do município.