Nas imagens, é possível observar o momento em que uma caminhonete atinge um Fiat Palio que estava estacionado. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um motorista com sinais de embriaguez foi preso na noite desta quarta-feira (25) após provocar um acidente de trânsito e fugir do local em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 20h57, na região central da cidade, e foi flagrada em vídeo.

Nas imagens, é possível observar o momento em que uma caminhonete atinge um Fiat Palio que estava estacionado. Com a força da colisão, o automóvel chegou a ser arrastado até a calçada. Mesmo com os pneus da caminhonete estourados, o condutor deixou o local sem prestar esclarecimentos. Assista o vídeo abaixo.

Após a colisão, o proprietário do automóvel acionou a Polícia Militar (PM). Enquanto isso, o motorista da caminhonete seguiu pela rodovia PR-160, sentido ao município de Nova Fátima. Durante a fuga, ele ainda atingiu cones e barreiras de sinalização instalados na pista, em frente ao posto da Polícia Rodoviária.

O condutor, entretanto, não conseguiu percorrer uma grande distância. A caminhonete apresentou uma pane e foi localizada na rodovia. Durante a abordagem, segundo informações da Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Posteriormente, ele foi liberado mediante o pagamento de fiança.

O episódio chama a atenção para os riscos da combinação entre álcool e direção. Segundo informações divulgadas por Wagner Repórter, outros acidentes graves registrados na região também envolveram suspeitas de embriaguez ao volante.

Entre as ocorrências relatadas está um acidente em que um motociclista perdeu uma das pernas. Na ocasião, havia suspeita de que o motorista envolvido estivesse sob efeito de álcool.

A combinação entre bebidas alcoólicas e direção compromete os reflexos, reduz a capacidade de reação dos condutores e aumenta o risco de acidentes, colocando em perigo não apenas os motoristas, mas também passageiros, pedestres e demais usuários das vias.

Com informações de Wagner Repórter.