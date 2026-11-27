O último fim de semana de novembro será marcado pelo contraste nas temperaturas e pela instabilidade climática em diferentes regiões do Paraná. Fotos: Reprodução/AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O último fim de semana de novembro será marcado pelo contraste nas temperaturas e pela instabilidade climática em diferentes regiões do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), enquanto cidades do interior poderão registrar temperaturas próximas dos 30°C, municípios do Leste paranaense terão máximas que não devem ultrapassar os 20°C. Também há previsão de chuvas volumosas em algumas regiões do Estado.

A queda nas temperaturas já foi percebida na manhã desta sexta-feira (27), principalmente nas regiões Sul e Leste. Os termômetros registraram mínimas entre 8°C e 9°C no Sul do Paraná, enquanto municípios próximos a Curitiba tiveram temperaturas entre 11°C e 13°C.

Na faixa Norte do Estado, entretanto, o cenário é diferente. As temperaturas começaram o dia próximas dos 20°C e devem chegar aos 27°C durante a tarde. Já nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Leste, a presença de nuvens deve limitar o aquecimento, com máximas que não ultrapassam os 25°C.

Chuvas podem chegar aos 50 milímetros

A formação de áreas de instabilidade sobre o Paraguai deve provocar chuvas nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Paraná ao longo desta sexta-feira. Segundo o meteorologista do Simepar, Samuel Braun, as precipitações devem ganhar intensidade durante a tarde, acompanhadas de descargas elétricas.

Embora o risco de tempestades com ventos fortes seja considerado baixo nessa previsão, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 50 milímetros nas áreas mais atingidas.

Durante a noite, as instabilidades devem avançar em direção aos Campos Gerais e ao Leste do Paraná, onde o tempo permanecerá chuvoso em diferentes momentos do sábado (28). No Litoral, também há possibilidade de volumes expressivos de precipitação.

Calor deve ganhar força no interior

Enquanto a presença de nuvens e chuva deve manter as temperaturas amenas no Leste paranaense, o sol voltará a aparecer em parte do interior do Estado neste sábado. Nas regiões Oeste e Noroeste, as máximas poderão se aproximar dos 30°C.

Ainda durante a tarde, existe a possibilidade de pancadas rápidas e localizadas de chuva, principalmente nas regiões Sudoeste e Centro-Sul.

No domingo (29) e na segunda-feira (30), as temperaturas voltam a subir em praticamente todo o Paraná. A combinação entre calor e umidade deve favorecer a formação de pancadas isoladas de chuva no final da tarde.

A exceção será o Litoral, onde a nebulosidade deve permanecer ao longo do dia, com possibilidade de chuvas ocasionais e temperaturas mais amenas.