DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, recebeu, nesta quarta-feira (25), o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, e prefeitos que presidem associações municipais de todas as regiões paranaenses para alinhar ações relacionadas à segurança energética em áreas urbanas e rurais.

“Sabemos o que o Paraná tem vivido nos últimos meses por conta dos eventos climáticos e como a Copel está respondendo isso, no que está indo bem e no que precisa melhorar. Nosso objetivo hoje é ouvir as opiniões e sugestões dos prefeitos, de maneira franca e objetiva”, disse Daniel Slaviero.

A reunião contou com a presença dos diretores e superintendentes da Copel Distribuição e promoveu um espaço de diálogo com as autoridades municipais sobre particularidades regionais e também setoriais, como às relacionadas à cadeia de proteína animal atendida pelo Copel Agro, e discutir possíveis encaminhamentos. O reforço na parceria com os municípios em ações preventivas como roçadas e podas e a contratação de mão de obra local com amplo conhecimento do território foram algumas das sugestões apresentadas pelos participantes.

O presidente da AMP, prefeito Marcel Micheletto, destacou a evolução da companhia e pontuou as necessidades dos municípios relacionadas à distribuição de energia. “Foi muito importante trazer os relatos para que a diretoria da Copel verifique o que está acontecendo lá na ponta e a gente consiga seguir em frente, acreditando nessa empresa que tem uma história belíssima de contribuição de energia com o Paraná e com o Brasil”, completou.

O presidente da Copel reforçou que a agenda aproximou ainda mais a articulação entre a companhia e as lideranças municipais na construção de soluções alinhadas às necessidades regionais e ao desenvolvimento regional e do Estado. “O setor produtivo pede respostas e estamos aqui para atender às demandas apresentadas”, disse.

Para o diretor-geral de Distribuição da Copel, Denis Mollica, a reunião foi um marco do compromisso da companhia e de união em torno de um objetivo comum que é a garantia da energia estável e de qualidade. “Vamos seguir atuando próximo dos municípios para mudar de patamar a disponibilidade dos serviços. A Copel quer ser indutora do desenvolvimento. Vamos nos empenhar para que a infraestrutura chegue antes da demanda por energia”, frisou.

Compromisso

Logo após o encontro com a AMP, os diretores da Copel Distribuição mobilizaram suas equipes para dar início aos trabalhos para a devolutiva aos municípios. “Começamos a traçar as diretrizes e as principais ações estruturantes que serão apresentadas à AMP na primeira etapa, e em uma segunda fase faremos reuniões com as associações de forma individual para levantar as questões particulares visando implementar os planos de ação específicos para cada região”, detalhou o diretor Comercial da Copel Distribuição, Julio Omori. “A interlocução com os municípios será liderada pela nossa área de Poder Público, que mantém estreito relacionamento com os gestores municipais”, completou.

Segundo ele, o foco são ações de curto prazo e respostas rápidas, que incluem o detalhamento sobre investimentos em andamento e obras em fase de conclusão, bem como os ganhos locais com a operação dessas novas estruturas e a revisão dos processos de acompanhamento das equipes de campo realizado pelo Centro de Controle da Distribuição.

Participaram do encontro as seguintes autoridades: o prefeito de Agudos do Sul e presidente da Amsulep, Genézio Ferreira; o prefeito de Sengés e presidente da Amcg, Gerson da Silva; o prefeito de Sapopema e presidente da Amunop, Paulo Maximiano de Souza Junior; o prefeito de Mirador e presidente da Amunpar, Fabiano Travain; o prefeito de Dois Vizinhos e presidente da Amsop, Luís Carlos Turatto; o prefeito de Rio Azul e presidente da Amcespar, Leandro Jasinski; o prefeito de Foz do Jordão e presidente da Associação de Municípios de Cantuquiriguaçu, Francisco Clei; o prefeito de General Carneiro e presidente da Amsulpar, Joel Ferreira; o prefeito de Manoel Ribas e presidente da Amocentro, José Carlos da Silva Corona; o prefeito Rondon e presidente da Amenorte, Roberto Aparecido Corredato; o prefeito de Siqueira Campos e presidente da Amunorpi, Luis Germano; o prefeito de Francisco Alves e presidente da Amerios, Alírio Mistura; o prefeito de Iretama e presidente da Comcam, Same Saab; o prefeito de São João do Ivaí, Fabio Hidek Miura; e a prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado.