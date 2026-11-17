DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Com o foco na profissionalização do setor, os cafeicultores finalistas do Concurso de Café Qualidade Paraná 2026 acompanharam capacitações técnicas que enfatizam processos para agregar valor em seus produtos, nesta terça-feira (17), no Museu Oscar Niemayer (MON), em Curitiba. Ao todo, palestras ressaltaram a necessidade de aplicar conceitos de marketing e design nas embalagens, sem deixar de lado as normas vigentes de rotulagem do produto, e as mudanças na classificação do grão cru do café, previstas pelo Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa).

Aplicar conceitos de design na criação de embalagens atrativas aos consumidores fez parte da diretora técnica da Central Brasil Design, Ana Brum. A profissional destacou a existência de um processo para construir embalagens criativas, personalizadas e inovadoras, comunicando de maneira eficaz com o público consumidor.

Essas questões faziam parte das dúvidas de David dos Santos, produtor de café arábica no município de Tomazina, no Norte Pioneiro. Vindo de uma segunda geração de cafeicultores, Santos não tinha noção quanto um trabalho bem realizado na área do marketing e design traz benefícios financeiros. “Por muito tempo, trabalhávamos sem ter noção em relação a essas necessidades. Agora pretendo passar esse aprendizado para a minha família para que possamos rentabilizar mais nossa produção”, destaca.

Outro ponto de atenção, que deve estar no radar dos cafeicultores, é o entendimento sobre as informações necessárias no momento de produzir a rotulagem dos produtos, tema da palestra realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) sobre rotulagem dos cafés. De acordo com o palestrante Alfredo Braz da Costa Alemão, engenheiro agrônomo da entidade, os cafeicultores devem conciliar o aspecto visual das embalagens com as informações técnicas baseadas na Resolução 727 da Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa e na Portaria 570 do Mapa, que abordam a produção de cafés torrados.

Para Celina Aparecida, produtora do café arábica, do município de Jesuítas, a palestra sobre a rotulagem do café permite compreender se as informações disponibilizadas em seus produtos estão respeitando as normas vigentes. “Estamos bem adequados no quesito aplicação das normas em nossos rótulos”, comenta. “Isso precisa estar atrelado a visibilidade dos produtos, aliado ao fato de sabermos contar a nossa história na embalagem”.

Mudanças na classificação do grão cru do café

Já a palestra “Nova Classificação Oficial Brasileira do Café (COB)”, apresentada pelo diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mapa, Hugo Caruso, tratou de propostas de regulamentação envolvendo o grão cru do café. A mudança proposta pelo Mapa visa alterar a Instrução Normativa 8, de 2003 para uma nova metodologia de classificação do café verde – quando ainda não está na etapa de torra.

Nesta fase, o café é colocado em situações de testagem a fim de compreender a classificação do grão, limite de umidade, entre outras características. Após essa etapa, o grão passa a ser classificado por tipos. Já a nova metodologia pretende facilitar a classificação dos tipos de café. Além disso, também há a possibilidade de mudar os aspectos de classificação do grão, conectando com as tendências de mercado nacional e internacional.

Para Samuel Bertolucci, produtor do café arábica do município de Jandaia do Sul, que busca internacionalizar sua marca de café, as mudanças propostas pelo Mapa serão importantes para que mais produtores possam exportas seus produtos para outros países.

“Vivemos em um mundo global. Então, a gente sabe que a Arábia Saudita consome um tipo de café, a China quer outro e assim vai. Cada vez mais buscamos melhorar o café e enquadrar nos desejos e anseios dos consumidores”, destaca.