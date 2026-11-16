DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O preço da mandioca subiu no Paraná, mas a melhora ainda não chegou ao bolso do produtor. Com as lavouras castigadas pelo excesso de chuvas, os agricultores precisam gastar mais para controlar doenças e, em algumas áreas, antecipar a colheita para evitar que as raízes apodreçam. De acordo com o boletim divulgado pelo Departamento de Economia Rural (Deral) na primeira quinzena de novembro, a valorização é de 7% em outubro, frente ao mesmo mês de 2025: de R$ 544,2 para R$ 582,37 por tonelada. Mesmo assim, o valor está aquém do necessário para compensar o aumento das despesas.

“Esses 7% não refletem em lucratividade. A alta deveria ser de, no mínimo, 20%. A recuperação dos preços é importante, mas o produtor precisa de uma renda que cubra os custos e permita investir na próxima safra. Com as perdas provocadas pelas chuvas e o aumento das despesas de manejo, essa conta está difícil de fechar”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Nas propriedades, a umidade favorece doenças que provocam desfolha e apodrecimento das raízes. Uma operação com protetivo, produto biológico e fungicida custa de R$ 145 a R$ 210 por hectare, explica o técnico de campo da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema FAEP Marlon Francis Zeferino. Se houver necessidade de repetir o tratamento, a conta aumenta.

“No ano passado, como o clima ocorreu mais seco, não teve tanta necessidade de aplicações. Este ano já está sendo quase obrigatório”, compara Zeferino.

Colher antes para evitar perdas

O risco de perder a produção está levando agricultores a mudar o calendário. Lavouras que haviam sido podadas para permanecer no campo até fevereiro ou março estão sendo colhidas agora, por receio do avanço das doenças. O Paraná já colheu mais de 80% dos 154 mil hectares plantados na safra 2026. Embora a área seja 7% maior em relação a temporada anterior, o Deral estima produção de 3,8 milhões de toneladas, abaixo de 2025, devido à menor produtividade.

“Os produtores já estão iniciando o arranquio por precaução ao ataque de patógenos, que têm causado desfolha severa de plantas e apodrecimento de raízes”, explica Zeferino.

A decisão de tentar preservar a produção tem uma consequência para o mercado: a chegada antecipada de matéria-prima às indústrias pode conter a recuperação dos preços no curto prazo, avalia o agrônomo.

Lavouras novas sob pressão

A preocupação se estende à próxima safra. Nas áreas recém-plantadas, as plantas ainda não desenvolveram plenamente as raízes e a parte aérea, o que aumenta a vulnerabilidade ao excesso de umidade. Segundo o técnico da ATeG, com a redução das chuvas nos últimos dias, os produtores aceleraram os trabalhos para controlar plantas daninhas e doenças.

O cenário pode inverter a pressão sobre o mercado nos próximos meses. Se agora a antecipação da colheita amplia a oferta às indústrias, mais adiante a baixa produtividade poderá reduzir a disponibilidade de raízes.

“A expectativa é de baixa produtividade para o próximo ano, o que tem trazido preocupação para as indústrias do setor em relação ao risco de falta de matéria-prima”, afirma Zeferino.

Assistência para manejar

O acompanhamento dos custos e das condições das lavouras integra o trabalho da Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAEP. Os produtores de mandioca são atendidos na cadeia de olericultura, com visitas mensais, gratuitas e individualizadas durante 24 meses.

Nas turmas-piloto, iniciadas em 2023 na Região Metropolitana de Curitiba, propriedades com mandioca chegaram a elevar a produtividade de oito para 16 toneladas por hectare, com análise de solo, adubação adequada e ajustes no manejo. No conjunto das turmas concluídas de olericultura, o lucro médio aumentou 109% entre o primeiro e o segundo ano de acompanhamento.

Atualmente, o programa do Sistema FAEP conta com mais de 100 turmas em execução, distribuídas em nove cadeias produtivas. Para participar, o produtor deve procurar o sindicato rural local. Novas turmas serão iniciadas em 2027.