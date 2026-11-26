DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Desde novembro de 2025, muita coisa mudou na propriedade de Luzia Ludwig Schneider, voltada à bovinocultura de leite, localizada em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. Na época, quando começou a ser atendida pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema FAEP, a pecuarista contabilizava uma produção diária de 400 litros de leite. Agora, após quase um ano, ela registra cerca de 650. Um dos motivos do aumento da produtividade envolve tomadas de decisões, inclusive quanto à alimentação de cada animal, após analisar o rendimento de cada um. Outro fator decisivo foi colocar os números no papel para ter uma visão estratégica do negócio, entendendo custos e renda.

“A gente não fazia contas, não planejava. Só trabalhava, sem calcular nada”, conta a produtora, que não demorou para mudar a rotina de trabalho na propriedade.

Desde as primeiras visitas do técnico da ATeG, ela colocou em prática a recomendação de separar as finanças da bovinocultura de leite daquelas relativas à produção de milho e soja que a família conduz em terras arrendadas.

“Não separávamos o dinheiro do leite e dos grãos. Então, não sabíamos ao certo quanto a gente ganhava em cada atividade. Foram 30 anos trabalhando assim, sem saber. Agora, melhorou muito”, relata a produtora.

O objetivo da família, hoje, é adquirir mais 14 vacas, para chegar a um rebanho total de 44 animais, com o intuito de atingir mil litros diários de leite. O planejamento está acontecendo com o apoio da ATeG do Sistema FAEP, para garantir um crescimento viável e sustentável.

“O serviço da ATeG é nota 10. O programa nos ajudou a crescer. A gente só viu vantagens”, resume.

No Paraná, a ATeG atende, hoje, 3.693 propriedades, em 259 municípios. O programa contempla oito cadeias produtivas: agricultura anual, apicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, cafeicultura, fruticultura perene, olericultura e ovinocultura de corte.

A propriedade de Luzia é uma das 1.223 atendidas atualmente no âmbito da bovinocultura de leite, cadeia com o maior número de participantes, seguida da olericultura, com 1.210. Juntas, essas duas cadeias representam 66% dos atendimentos da ATeG.

“A ATeG Paraná está transformando a realidade de milhares de produtores e, consequentemente, de parte significativa da agropecuária estadual. Isso porque é um serviço pensado e desenvolvido especialmente para o perfil de cada agricultor e pecuarista. Sabemos da importância de uma assistência personalizada, pois está provado que faz a diferença dentro da porteira”, afirma Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP. “Pecuária de leite e olericultura, por exemplo, são atividades predominantemente intensivas em manejo, mão de obra e gestão, capazes de gerar renda em propriedades de menor escala e com participação direta da família nas decisões produtivas e econômicas. Ou seja, o direcionamento da ATeG faz toda a diferença”, complementa.

Outra propriedade de bovinocultura de leite que se desenvolveu por meio da ATeG é de Eluir Zerfaz, no município de Entre Rios do Oeste. O produtor teve aumento de cerca de 30% nos lucros desde que começou a participar do programa, também em novembro de 2025.

“O técnico mostrou que havia gastos desnecessários.Então começamos a fazer mudanças. Uma delas foi na ração, que antes a gente distribuía de qualquer jeito. Agora, compramos uma de melhor qualidade e damos a quantia certa, de acordo com o que cada animal produz e necessita”, conta Zerfaz.

O produtor pretende, ainda com o auxílio da ATeG, ampliar seu rebanho, que conta atualmente com 12 vacas em lactação. A partir dos diálogos com o técnico de campo, que visita mensalmente sua propriedade, Zerfaz está planejando a aquisição, considerando as melhores espécies e a possibilidade do investimento no momento.

“Para mim, a ATeG foi uma luz no fim do túnel. Clareou os nossos pensamentos e forneceu uma visão do futuro”, descreve.

Mudanças duradouras

Implementada a partir de 2023, a ATeG do Sistema FAEP consiste no acompanhamento técnico gratuito nas propriedades rurais, ao longo de dois anos, com visitas periódicas para diagnóstico, definição de metas, planejamento, monitoramento de indicadores e, posteriormente, avaliação dos resultados. Os técnicos fornecem orientações ajustadas à realidade de cada produtor, abrangendo temas como manejo, organização financeira, avaliação de investimentos e planejamento de longo prazo.

O programa registra resultados positivos desde as turmas- -pilotos, exclusivas para olericultura e atendidas entre 2023 e 2024. O lucro médio dos 85 produtores participantes passou de R$ 492 mil para R$ 1,03 milhão — uma variação de 109% entre o primeiro e o segundo ciclo do programa. A produtividade média apresentou aumento de 59%, passando de 156,5 mil quilos no primeiro ciclo para 249,4 mil quilos no segundo.

A renda bruta média cresceu 34%, enquanto a margem líquida média registrou alta de 92%.

“Esses resultados demonstram como a ATeG ajuda o produtor a produzir mais e melhor, utilizando bem os recursos disponíveis e obtendo maior retorno financeiro. São mudanças duradouras na forma como ele administra sua propriedade”, avalia Meneguette.

Em Guamiranga, no Centro-Sul do Paraná, o produtor de hortaliças Maurício Carlos dos Santos também obteve bons resultados após quase um ano de acompanhamento pela ATeG. Com auxílio na gestão financeira, ele começou a ter mais controle sobre custos e preço de venda de seus produtos, como alface e repolho.

“ATeG é um divisor de águas. Antes, eu não tinha muita certeza dos valores. Depois de entender e precificar corretamente, vi aumento no lucro”, conta Santos.

Também por meio da ATeG, o produtor começou a se interessar por uma nova cultura. Ele soube da oferta de um curso do Sistema FAEP de cultivo de morango, concluiu a capacitação e, agora, está com a estufa preparada para iniciar o plantio.

“Achei o morango interessante e vi uma oportunidade de diversificar, ter mais uma opção de renda”, comenta.

Enquanto o atendimento da ATeG trouxe novas perspectivas para Santos, também é sinônimo de recomeço para Miguel Francener, no município de Mercedes, no Oeste do Paraná. A família considerava encerrar as atividades de bovinocultura de leite e produção de grãos, quando decidiu, no fim de 2025, ingressar no programa do Sistema FAEP.

“Começou na hora certa”, declara Francener, que teve um aumento de produtividade de 60 litros de leite diários para os cerca de 180 atuais. A melhoria se deve às orientações do técnico de campo da ATeG sobre manejo e alimentação, além de ajustes estruturais no ambiente, para promover o bem-estar dos animais. As mudanças recompensaram.

“Nossa projeção para o próximo ano é muito boa”, diz o pecuarista. “É motivador ter alguém junto para orientar e acompanhar a evolução mês a mês.”