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Projeto da Experiência Pedagógica vira tema de mestrado na UEM

Iniciativa da professora Erica Lagares, de São Pedro do Ivaí, discute a relação entre o homem e o campo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
13/11/2026 às 16h19
Projeto da Experiência Pedagógica vira tema de mestrado na UEM
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O projeto “Guardiões da Terra”, inscrito na categoria Experiência Pedagógica do 31ª Agrinho, será transformado em tema de dissertação de mestrado na Universidade Estadual de Maringá (UEM). A iniciativa conduzida pela professora Erica Pereira da Silva Lagares, do Colégio Estadual do Campo Mariza, localizada no município de São Pedro do Ivaí, não foi selecionada entre as finalistas na edição 2026 do concurso promovido pelo Sistema FAEP. Porém, a docente adaptou o projeto para inscrever na seleção da UEM, onde acabou escolhida.

“Esse foi o primeiro ano em que participo da categoria Experiência Pedagógica e saio com uma bagagem cultural gigantesca. Eu aprendi muito com os alunos, porque eles tinham conhecimento a respeito do campo”, comenta Erica. “Uma das nossas embaixadoras comentou que, futuramente, esse projeto poderia se transformar em um mestrado. Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade e fiz a inscrição para a seleção da UEM. Felizmente, fui selecionada”, comemora Erica.

Com o intuito de aprofundar a temática e discutir a relação entre o homem e o campo, o projeto original ressalta o vínculo dos estudantes da instituição de ensino de São Pedro do Ivaí com a terra, focando no senso de identidade cultural e pertencimento. Na ocasião, 27 alunos do 6° ao 9° do Ensino Fundamental estiveram envolvidos com a iniciativa, que promoveu atividades interativas como a criação de um mapa mental e ações de storytelling.

Eles também visitaram uma propriedade rural voltada a produção de commodities e outra focada na agricultura familiar. Em cada local, os estudantes tiveram oportunidade de compreender como os conhecimentos agrícolas são aplicados no campo. Posteriormente, o projeto passou por adaptações para se encaixar nas diretrizes do mestrado, focando na ligação entre a literatura e a vida rural.

Apesar de a economia de São Pedro do Ivaí ter como base a agricultura, durante as dinâmicas nas salas de aulas, a docente identificou que os alunos não entendiam essa relevância. Neste sentido, o projeto pedagógico focou em aumentar a autoestima dos alunos, já que parte se sentia inferior em comparação com os colegas que moram na cidade.

As vivências proporcionadas durante o projeto ajudaram três de seus alunos a conquistarem prêmios na categoria Redação.

Há 17 anos, a própria docente participou do Agrinho ainda como aluna, também na categoria Redação, mas não teve seu trabalho selecionado. “É um sonho realizado, porque sempre quis participar como aluna, mas hoje vivo esse sonho como professora”, destaca.

Enquanto se prepara para transformar o projeto da Experiência Pedagógica em um trabalho de cunho científico, a professora já planeja se inscrever nas próximas edições do Agrinho.

“A ideia é, cada vez mais, aprofundar e desenvolver novas ações. Esse projeto não mudou somente a minha vida, mas também a dos meus alunos, porque compreenderam o quanto o conhecimento do campo é valioso e pode ser utilizado em diversas áreas”, conclui.

Foto: Senar
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