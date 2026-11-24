É inquestionável que a agropecuária do Paraná alcançou o patamar atual, referência nacional e internacional, com colaboração e atuação direta da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP). Nossa entidade, que recentemente completou 60 anos, sempre defendeu os interesses dos produtores rurais e contribuiu para diversificação e desenvolvimento do meio rural do Estado. Ao longo dessas seis décadas, centenas de pessoas que por aqui passaram, e outras tantas que ainda estão na lida, como falamos na roça, trabalham incansavelmente para fazer com que a agropecuária paranaense continue prosperando, produzindo alimentos, gerando empregos, renda e riquezas, fatores fundamentais para a economia.

Esse legado de seis décadas de atuação, defesa e conquistas e, principalmente, o futuro da nossa FAEP precisam continuar no rumo certo. Por isso, junto com outros produtores rurais e lideranças de todas as regiões do Paraná, coloco meu nome para presidência da FAEP para o triênio 2027/30. Esse grupo está à frente da Chapa Legado & Futuro, que tem como proposta preservar o legado de décadas e, de forma unida e coletiva, planejar o futuro da nossa entidade.

A Federação da Agricultura do Estado do Paraná pertence aos milhares de produtores rurais do Estado e seus familiares, e, também, aos nossos 163 sindicatos rurais. É para eles, por eles e com eles que a entidade atua, de sol a sol, junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, órgãos, entidades, empresas e parceiros, sempre em defesa do que é melhor para o campo, na garantia dos direitos dos agricultores e pecuaristas.

Por isso, digo com toda a clareza: comandar a nossa FAEP exige experiência e preparo para a gestão e dedicação e amor integral ao produtor rural. É esse o compromisso que assumo, para a manutenção da entidade nos trilhos certos, como vem ocorrendo nas últimas décadas. Para isso, a Chapa Legado & Futuro é composta por lideranças, que antes de qualquer coisa, são produtores rurais e sabem das dores, anseios e necessidades de quem precisa seguir produzindo alimento para o Brasil e o mundo.

Nossos compromissos para os próximos três anos envolvem pilares fundamentais. Queremos manter e reforçar o canal de Comunicação com a base, principalmente com os nossos 163 sindicatos rurais. Isso já vem ocorrendo nos últimos dois anos, quando percorremos mais de 20 mil quilômetros para visitar praticamente todos os sindicatos rurais do Estado. Já estivemos em 155 entidades, com a meta de atingir 100% até o início do próximo ano.

Ainda falando da base, queremos intensificar o processo de abrir ou criar mais sindicatos pelo Paraná. Nos últimos anos, quatro sindicatos abriram, ou reabriram, as portas (Guamiranga, Fernandes Pinheiro, Verê e Maria Helena). Quanto maior o número de entidades, mais serviços o produtor rural tem à disposição, mais forte fica o nosso sistema sindical rural e maior a representatividade da FAEP.

Claro que, para a maior oferta de serviços e defesa dos interesses do campo, precisamos, cada vez mais, de diretores, gestores e colaboradores preparados nos sindicatos rurais. Somente em 2026, 1.097 profissionais da nossa base participaram de formações que combinaram conhecimentos técnicos e desenvolvimento de competências de gestão. Os treinamentos fornecidos convergem para o mesmo objetivo: preparar as equipes do sistema sindical rural para identificar demandas e oferecer respostas qualificadas aos agricultores e pecuaristas.

As demandas do produtor, aliadas às exigências do mercado, também aparecem em nosso catálogo de cursos. Nos últimos dois anos, lançamos 73 treinamentos novos e atualizamos outros 43, ampliando a oferta de qualificação porteira adentro. Afinal, a gestão eficiente do negócio passa por processo bens executados, que resultem em redução do custo de produção e aumento da produção.

Do outro lado do balcão, para ministrar os cursos conforme a expectativa do produtor rural — e acompanhando o mercado, novas tecnologias e saberes —, nossos instrutores passaram por formação contínua. Em três anos, 169 profissionais foram formados e outros 434 atualizados para garantir o selo “FAEP de qualidade”.

Isso tudo é um pequeno recorte das entregas realizadas pela FAEP nos últimos anos. Prova de que a entidade vai bem, preservando o legado de décadas e mirando em um futuro promissor, que permita contabilizar mais ações, projetos e conquistas para e com o produtor rural. Esse olhar, de maneira nenhuma, pode ser colocado em risco.

A FAEP sempre foi lembrada pela sua atuação, compromisso, realizações e projetos, a ponto de servir de inspiração por tantas outras federações do país e do mundo. Isso é reflexo de uma mentalidade coletiva. Como destaco desde o nosso primeiro Encontro Regional de Líderes Rurais, em Pato Branco, em maio deste ano, “menos eu, mais nós” é a linha de trabalho na nossa entidade!

O próximo triênio promete ainda mais diálogo, boa política, agilidade nos processos e eficiência à disposição dos milhares de produtores rurais paranaense. Esse é o compromisso da Chapa Legado & Futuro, da qual tenho a honra de encabeçar, ao lado de lideranças rurais atuantes e comprometidas.

Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP e candidato à presidência pela Chapa Legado & Futuro