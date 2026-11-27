TRE-PR determinou a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Francisco Alves após recurso do Ministério Público. - Foto: Reprodução/RCP

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) determinou, nesta quinta-feira (26), a cassação dos diplomas do prefeito de Francisco Alves, Alírio José Mistura (PSD), e do vice-prefeito, Jair Ozório (PSB), por abuso de poder econômico durante as eleições municipais de 2024. A decisão ocorreu após o julgamento de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR).

A investigação apontou a distribuição irregular de combustíveis a eleitores durante o período eleitoral, além de outros benefícios concedidos em meio à campanha. A chapa foi eleita em outubro de 2024 com 2.690 votos, o equivalente a 56,83% dos votos válidos no município.

O julgamento reformou parcialmente a sentença proferida em janeiro deste ano pelo Juízo Eleitoral de Iporã. Na ocasião, a Justiça reconheceu a prática de abuso de poder econômico e condenou sete dos nove vereadores do município, além de outros sete candidatos ao Legislativo, mas não acolheu o pedido de condenação do prefeito e do vice.

Diante da decisão, o Ministério Público apresentou um recurso ao TRE-PR, sustentando que os integrantes da chapa majoritária tinham conhecimento das irregularidades e foram beneficiados pelas práticas investigadas. O tribunal acolheu parcialmente os argumentos do órgão e estendeu a condenação aos representantes do Executivo municipal.

Distribuição irregular de combustíveis

De acordo com as investigações do Ministério Público, durante a campanha eleitoral de 2024, eleitores recebiam vales de cinco e dez litros de combustível para abastecimento em um posto pertencente à família do prefeito, localizado no distrito de Rio Bonito.

Na véspera das eleições, uma operação de busca e apreensão realizada pelo MPPR, com apoio da Polícia Militar, resultou na apreensão de vales assinados e dezenas de notas fiscais relacionadas aos candidatos beneficiados.

Somente os documentos referentes a setembro de 2024 apontaram a distribuição irregular de mais de 2,1 mil litros de combustível. As despesas não constavam nas prestações de contas eleitorais. A investigação também identificou outras vantagens oferecidas a eleitores, entre elas o pagamento de contas e a entrega de alimentos.

Condenação atinge maioria da Câmara Municipal

Além de determinar a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito, o TRE-PR rejeitou os recursos apresentados pelas defesas dos candidatos ao Legislativo condenados em primeira instância.

Com isso, foram mantidas as condenações que atingem sete dos nove vereadores eleitos no município, além de outros sete candidatos ao Legislativo, incluindo a declaração de inelegibilidade pelo período de oito anos.

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público por meio da Promotoria Eleitoral da 97ª Zona Eleitoral, com sede em Iporã. Até o momento, não foi informada a data em que a cassação da chapa será efetivada.