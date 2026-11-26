DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica em municípios paranaenses motivaram uma reunião entre prefeitos, representantes de associações regionais e a diretoria da Companhia Paranaense de Energia (Copel), nesta quarta-feira (25), em Curitiba. Durante o encontro, a companhia se comprometeu a apresentar, no prazo de uma semana, um plano de ação emergencial para enfrentar os problemas registrados no Estado.

O prefeito de Sengés e presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Gerson Nunes, participou da reunião, que também contou com representantes da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e dirigentes da companhia.

O encontro buscou discutir alternativas para melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica, diante das recorrentes interrupções que vêm afetando a população de diferentes regiões do Paraná.

Gerson Nunes destacou a importância de manter o diálogo entre os gestores municipais e a concessionária para que as demandas da população sejam atendidas.

“É importante mantermos esse diálogo com a Copel para apresentar as demandas dos municípios e buscar alternativas que contribuam para melhorar o fornecimento de energia elétrica em nossas cidades. Sabemos dos investimentos que estão sendo realizados pela companhia e esperamos que as ações previstas possam atender às necessidades da nossa região, garantindo mais qualidade e segurança no serviço”, destacou.

O presidente da AMP e prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, reconheceu os investimentos realizados pela companhia, mas ressaltou a necessidade de acelerar a entrega dos benefícios à população, especialmente diante dos frequentes problemas no abastecimento.

Já o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slavieiro, reconheceu a gravidade da situação e afirmou que a companhia está acompanhando os problemas enfrentados pelos municípios, além de já ter adotado medidas emergenciais.

Investimentos

Durante a reunião, a diretoria da Copel também apresentou o planejamento de investimentos da companhia para os próximos quatro anos. Ao todo, estão previstos R$ 21 bilhões, dos quais R$ 15 bilhões serão destinados diretamente à rede de distribuição de energia elétrica.

Até 2030, o planejamento contempla a construção de 56 novas subestações, a ampliação de outras 81, a implantação de mais de mil quilômetros de linhas de transmissão e intervenções em 27 mil quilômetros de redes de energia.

Também está prevista a instalação de 504 mil medidores inteligentes, além da mobilização de aproximadamente cinco mil profissionais do setor.

Apesar do anúncio dos investimentos, os gestores municipais reforçaram a necessidade de medidas imediatas para minimizar os transtornos enfrentados pela população. As ações específicas do plano emergencial deverão ser apresentadas pela companhia dentro de uma semana.

Com informações de Assessoria.