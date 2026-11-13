Dez cidades dos Campos Gerais estão em situação de emergência após sequência de temporais

Área rural de Reserva foi totalmente destruída após um tornado atingir casas e plantações - Foto: Reprodução

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A sequência de temporais, vendavais e enchentes que vem atingindo o Paraná nos últimos meses já levou pelo menos dez municípios dos Campos Gerais a decretarem situação de emergência. Os estragos vão desde a destruição de estradas rurais e prejuízos nas lavouras até interrupções no fornecimento de energia elétrica, comprometendo a rotina dos moradores e obrigando prefeituras a reorganizarem seus orçamentos para enfrentar os danos acumulados.

Segundo levantamento divulgado pelo Grupo aRede, seis municípios da região tiveram decretos reconhecidos nos últimos 30 dias: Carambeí, Ipiranga, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Teixeira Soares e Cândido de Abreu. Outros quatro permanecem em situação de emergência devido a ocorrências anteriores: Tibagi, Castro, Reserva e Ivaí.

Além dessas cidades, municípios como Sengés, Arapoti, Telêmaco Borba, Palmeira, Ortigueira, Imbaú e Ventania também registraram estragos provocados por eventos climáticos recentes, embora não constem entre os dez municípios com decretos relacionados no levantamento.

O cenário preocupa principalmente pela frequência das tempestades, que atingem diferentes localidades antes mesmo da conclusão dos trabalhos de recuperação dos danos anteriores.

Temporais a cada dez dias dificultam recuperação

De acordo com o segundo-tenente Roque, da Defesa Civil, o monitoramento das condições climáticas e o alinhamento com os municípios para ações preventivas começaram ainda entre março e maio. Entretanto, a intensidade e a recorrência dos eventos vêm dificultando a resposta das equipes.

"O problema é que estamos com muita recorrência. Os eventos estão acontecendo um atrás do outro e em vários municípios. A cada 10 dias tem um evento novo no mesmo município, e isso dificulta bastante", explicou o oficial em entrevista ao Grupo aRede.

A sucessão de tempestades exige que as prefeituras direcionem recursos e equipes para serviços emergenciais, especialmente na recuperação de estradas, pontes e acessos às comunidades rurais.

Estradas destruídas e prejuízos na agricultura

Em Carambeí, a situação levou a prefeitura a adotar medidas de contenção de despesas para priorizar a recuperação da infraestrutura rural. O Decreto Municipal nº 286/2026, assinado em 10 de novembro, estabeleceu situação de emergência por 180 dias diante dos prejuízos provocados pelas chuvas intensas.

A prefeita Elisangela Pedroso destacou que o município enfrenta dificuldades para manter as estradas em condições de circulação, especialmente por sua importância para o transporte da produção agropecuária.

"Estamos fazendo contingenciamento em todos os gastos, mas gastando muito mais do que o previsto para a recuperação das estradas rurais, para não deixar os produtores na mão. Nossas equipes têm trabalhado muitas vezes até de madrugada para dar trafegabilidade e escoar a safra", relatou.

Além dos danos nas estradas, as chuvas também atingiram as lavouras de trigo e cevada, comprometendo a qualidade dos produtos devido ao excesso de umidade. O município ainda enfrentou interrupção no fornecimento de energia elétrica durante aproximadamente 24 horas.

A prefeita alertou que os prejuízos enfrentados pelos produtores podem trazer reflexos para o preço dos alimentos nos próximos meses, diante das perdas na produção e do aumento dos custos.

Prefeitos demonstram preocupação com eventos extremos

O presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e prefeito de Sengés, Gerson Nunes, também manifestou preocupação com a intensidade dos fenômenos meteorológicos registrados na região.

"São assuntos que nos deixam muito preocupados. Estamos vendo com bastante veemência essas chuvas torrenciais, ventos fortes e tornados chegando na nossa região. Coisa que nunca acontecia", afirmou.

Em Ponta Grossa, mesmo sem integrar a relação de municípios com decretos vigentes apresentada no levantamento, a prefeitura mantém ações para retirar famílias de áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos.

Segundo o vice-prefeito Pastor Moisés Faria, a administração tem oferecido alternativas, como o aluguel social, para moradores de imóveis em situação de risco. Entretanto, parte das famílias apresenta resistência em deixar as residências.

Municípios buscam recursos para enfrentar prejuízos

Diante da dimensão dos estragos, prefeitos dos Campos Gerais também discutiram, durante agenda da AMCG em Palmeira, a necessidade de acelerar a liberação de recursos e garantir investimentos para recuperação da infraestrutura.

As dificuldades financeiras são diferentes entre os municípios. Enquanto algumas prefeituras conseguem manter a arrecadação, outras enfrentam despesas extraordinárias para recuperar estradas rurais, garantir serviços essenciais e restabelecer as condições de circulação.

O prefeito de Ipiranga, Douglas Modesto, destacou a importância da articulação entre os 19 municípios da associação para buscar apoio junto ao Governo do Paraná, especialmente durante o processo de transição administrativa.

"É papel do governador, assumindo o mandato, estreitar essa relação com as associações regionais para que as coisas aconteçam nos municípios", declarou.

A transição estadual está em andamento entre a gestão do governador Ratinho Junior e a equipe do governador eleito Sergio Moro, que assumirá o cargo em 6 de janeiro de 2027.

Enquanto as prefeituras trabalham para recuperar os prejuízos acumulados, a possibilidade de novos temporais mantém a Defesa Civil e as administrações municipais em atenção. A preocupação é que a continuidade das chuvas agrave os danos e prolongue as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais e moradores da região.

Com informações de A Rede.