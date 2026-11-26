DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Uma operação conjunta da Polícia Civil (PCPR) e da Polícia Militar (PMPR) desmantelou uma estrutura clandestina de cultivo e comercialização de maconha na manhã desta quarta-feira (25), no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante durante a ação, realizada no bairro Gralha Azul.

Conforme informações divulgadas pelo investigador da Polícia Civil Valdinei Correia e apuradas pelo Jornal Colinas, as investigações tiveram início após denúncias anônimas encaminhadas por meio do Disque-Denúncia 181.

Durante a operação, os policiais encontraram estufas climatizadas, um laboratório artesanal e uma estrutura que, segundo as investigações, era utilizada para o cultivo, processamento e comercialização de entorpecentes. O suspeito também manteria uma plataforma virtual destinada à venda dos produtos.

De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar, foram apreendidos 56 pés de maconha, 615,14 gramas de substância análoga à maconha, 16,51 gramas de haxixe, 94 recipientes e 122 cartelas de sementes.

As equipes também recolheram dois notebooks, dois aparelhos celulares, um HD externo, três balanças de precisão, microtubos, embalagens, adesivos e caixas personalizadas utilizadas para o envio de produtos.

Segundo a Polícia Civil, o homem possuía autorização judicial para realizar o cultivo doméstico de maconha com a finalidade de produzir óleo medicinal para uso próprio. Entretanto, os levantamentos realizados pelas equipes apontaram que a estrutura estaria sendo utilizada para fins comerciais, extrapolando a finalidade da autorização concedida pela Justiça.

Além do crime de tráfico de drogas, o suspeito foi autuado por furto qualificado de energia elétrica mediante fraude, resistência qualificada e lesão corporal.

A operação contou com a participação de policiais civis e militares da região, incluindo os delegados Huarlei Oliveira e Tristão Borborema, o investigador Valdinei Correia e o policial Juliano Manabe.

Denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas podem ser encaminhadas anonimamente por meio do telefone 181.