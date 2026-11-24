As intervenções abrangem trechos entre Alto do Amparo, distrito de Tibagi, Ipiranga e Imbituva. Foto: Maps

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma demanda histórica dos Campos Gerais do Paraná poderá avançar em 2027. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) incluiu em seu planejamento de contratações dois lotes de obras de implantação e pavimentação da BR-153, conhecida como Rodovia Transbrasiliana. Os projetos contemplam 60,2 quilômetros de extensão, com investimentos estimados em R$ 347,1 milhões.

As intervenções abrangem trechos entre Alto do Amparo, distrito de Tibagi, Ipiranga e Imbituva. A expectativa das lideranças regionais é de que a melhoria da infraestrutura rodoviária contribua para o escoamento da produção agrícola, amplie a segurança dos motoristas e fortaleça a integração entre os municípios.

Em uma região marcada pela presença de cooperativas, indústrias e atividades agropecuárias, as condições da malha rodoviária são consideradas determinantes para a competitividade econômica e a atração de novos investimentos.

Presidente da AMCG destaca importância das obras

O presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e prefeito de Sengés, Gerson Nunes, ressaltou que a pavimentação da Transbrasiliana atende a uma reivindicação antiga dos municípios e representa uma perspectiva de desenvolvimento regional.

“O avanço é fundamental para os Campos Gerais. Trata-se de um investimento importante em infraestrutura logística, que vai facilitar o escoamento da produção, proporcionar mais segurança aos usuários e melhores condições de tráfego, contribuindo diretamente para a integração regional”, afirmou.

Segundo Gerson, a melhoria da rodovia poderá beneficiar diferentes setores da economia e criar novas oportunidades para os municípios.

“Essa é uma demanda que existe há muitos anos e que trará novas perspectivas para o desenvolvimento econômico em diversas cidades”, destacou.

Imbituva reivindica construção de contorno rodoviário

Além da pavimentação, outro desafio envolvendo a BR-153 está relacionado à passagem da rodovia pelo perímetro urbano de Imbituva. Segundo o prefeito Bertoldo Rover, mais de 200 veículos pesados circulam diariamente pela região central do município.

O intenso fluxo de caminhões sobrecarrega a infraestrutura urbana, aumenta os custos de manutenção das vias municipais e compromete a segurança de motoristas e pedestres.

“A travessia urbana da BR-153 é hoje um dos maiores gargalos estruturais de Imbituva, pois a rodovia corta diretamente o coração do município e o centro urbano. Essa sobreposição do tráfego rodoviário com o trânsito da cidade gera um impacto direto e severo nas contas públicas locais”, explicou Rover.

Diante desse cenário, a administração municipal defende a construção de um contorno rodoviário para retirar o tráfego pesado da região central.

Projetos avançam após decisão do TCU

A contratação dos projetos de engenharia da Transbrasiliana chegou a ser suspensa pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em julho de 2026, após questionamentos relacionados aos critérios do edital de concorrência do DNIT.

Em setembro, o Tribunal julgou a representação procedente, mas revogou a medida cautelar e arquivou o processo ao concluir que a regra questionada não havia interferido no resultado da disputa.

Com a decisão, foi liberada a continuidade da contratação dos projetos básicos e executivos, etapa necessária para o avanço das futuras intervenções na rodovia.

Embora as obras estejam incluídas no planejamento de contratações para 2027, ainda não há confirmação, nas informações apresentadas, sobre a data de início dos serviços.

Com informações de A Rede.