BrasPine demite cerca de 180 funcionários em Jaguariaíva e Telêmaco Borba devido às tarifas dos EUA

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros voltou a provocar demissões nos Campos Gerais do Paraná. A BrasPine confirmou, na manhã desta sexta-feira (13), o desligamento de aproximadamente 180 funcionários de suas unidades em Jaguariaíva e Telêmaco Borba. A nova onda de cortes ocorre pouco mais de um ano após a empresa realizar centenas de demissões em meio às dificuldades enfrentadas pelo setor madeireiro.

A informação foi confirmada por meio de nota oficial encaminhada à reportagem da Folha Paranaense, após relatos sobre demissões na empresa começarem a circular na quinta-feira (12).

Segundo a BrasPine, os desligamentos são consequência das mudanças no mercado internacional e da continuidade dos impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos exportados pelo Brasil. A decisão faz parte de um processo de adequação da estrutura e da capacidade produtiva da companhia à demanda atual e ao planejamento para 2027.

A empresa explicou que vinha adotando medidas para preservar os postos de trabalho e buscar novos mercados. Entretanto, diante da permanência das dificuldades no cenário econômico internacional, considerou necessária uma nova redução no quadro de funcionários.

Apesar das demissões, as unidades de Jaguariaíva e Telêmaco Borba continuarão funcionando, porém com a capacidade produtiva ajustada à demanda.

Em nota, a companhia reconheceu os impactos sociais e econômicos da decisão, especialmente para os trabalhadores, suas famílias e as comunidades onde mantém suas operações.

"A BrasPine reconhece o impacto dessa decisão na vida dos colaboradores, de suas famílias e das comunidades locais. O processo está sendo conduzido com todo respeito e cuidado", destacou a empresa.

A BrasPine também reafirmou seu compromisso com os municípios onde está instalada. Até o momento, a companhia não informou quantos dos aproximadamente 180 funcionários desligados pertencem especificamente à unidade de Jaguariaíva e quantos trabalhavam em Telêmaco Borba.

As informações são da Folha Paranaense.

Cerca de 450 trabalhadores perderam empregos em 2025

Esta não é a primeira vez que a BrasPine realiza demissões em decorrência dos impactos das tarifas comerciais impostas pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump. Em 2025, aproximadamente 450 trabalhadores foram desligados das unidades da empresa no Paraná, sendo cerca de 200 em Jaguariaíva e outros 250 em Telêmaco Borba.

Em julho daquele ano, antes dos desligamentos, a companhia já havia anunciado férias coletivas para aproximadamente 1,5 mil funcionários das duas unidades, em meio às incertezas provocadas pelo chamado tarifaço.

No dia 3 de setembro de 2025, cerca de 200 trabalhadores da unidade de Jaguariaíva foram surpreendidos com a notícia de que estavam sendo demitidos. Na ocasião, funcionários relataram à reportagem da Folha que receberam a informação ao chegarem à empresa para trabalhar.