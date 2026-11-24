DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Afastado das atividades há um ano, o juiz Júlio Cezar Vicentini, que atuava na Comarca de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, continua recebendo remuneração mensal com salário-base de R$ 37.765,55. O magistrado é alvo de um processo administrativo disciplinar conduzido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que investiga suspeitas de assédio sexual, irregularidades na condução de processos e comportamentos considerados inadequados no ambiente de trabalho.

Segundo informações divulgadas pelo g1, com base em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mesmo afastado das funções, o magistrado chegou a receber R$ 182.665,02 em dezembro de 2025. Em março deste ano, os rendimentos somaram R$ 68.351,86, enquanto em outubro o valor registrado foi de R$ 28.855,68, considerando rendimentos e descontos.

O afastamento ocorreu em novembro de 2025, após um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A portaria que instaurou o procedimento disciplinar foi assinada pela presidente do TJPR, desembargadora Lígia Maejima.

Relatos de gemidos durante o expediente

Entre as situações investigadas estão relatos de servidores, vigilantes e funcionários que afirmaram ter ouvido gemidos, barulhos de saltos e móveis sendo arrastados no interior do gabinete do magistrado.

De acordo com o documento, a porta do gabinete era frequentemente trancada por volta das 17h, enquanto o juiz permanecia no local acompanhado de uma assessora. Durante esses períodos, advogados teriam deixado de ser atendidos.

Um dos episódios relatados teria ocorrido durante um plantão de sábado, enquanto uma audiência era realizada em uma sala ao lado. Pessoas presentes no fórum afirmaram ter ouvido sons que associaram a uma relação sexual.

O procedimento também menciona registros de câmeras de segurança mostrando o acesso do magistrado e da assessora ao fórum durante fins de semana, além da entrada de um colchonete e do relato sobre uma peça íntima encontrada no chão.

Suspeitas de assédio sexual

O ambiente de trabalho no fórum de Ibaiti foi descrito no documento como marcado pelo medo, pela vigilância e pela humilhação.

Entre as denúncias estão relatos de comportamentos inadequados direcionados a servidoras, estagiárias e advogadas. Segundo a portaria, algumas mulheres passaram a evitar permanecer sozinhas com o magistrado e chegaram a modificar a maneira de se vestir para trabalhar.

Em uma das situações relatadas, Vicentini teria afirmado que assinaria uma decisão porque uma estagiária o havia convencido com seu charme.

Também são investigadas supostas práticas abusivas contra servidores, incluindo a abertura de sindicâncias por atrasos de poucos minutos e a determinação para que um funcionário trabalhasse isolado durante 30 dias em um arquivo descrito como insalubre.

Possível favorecimento de advogados

Além das denúncias relacionadas ao comportamento do magistrado, o Tribunal de Justiça apura possíveis irregularidades na tramitação de processos judiciais.

Entre as suspeitas estão a limitação da quantidade de processos encaminhados diariamente ao gabinete, a interferência em minutas de decisões e o tratamento diferenciado a determinados escritórios de advocacia.

O procedimento também investiga um possível favorecimento na nomeação de advogados dativos. Conforme os relatos, o magistrado teria desrespeitado a ordem estabelecida pela OAB para priorizar advogadas jovens que considerava atraentes.

Magistrado recebeu título de cidadão honorário de Ibaiti

Atualmente com 43 anos, Júlio Cezar Vicentini ingressou na magistratura paranaense em 2014. Antes de assumir a Vara Cível de Ibaiti, em 2022, atuou nas comarcas de Laranjeiras do Sul e Ribeirão do Pinhal.

Em Ibaiti, também exerceu a função de diretor do fórum e respondeu pela Justiça Eleitoral. Em 2024, recebeu o título de cidadão honorário do município.

A defesa do magistrado não quis se manifestar sobre as denúncias e informou que o processo tramita em segredo de Justiça. As condutas apontadas no procedimento disciplinar ainda são objeto de apuração.

Com informações de G1 Paraná.