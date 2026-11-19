Primeiras 15 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida foram entregues nesta quarta-feira (18), em Ibaiti. Foto: Prefeitura de Ibaiti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Esta quarta-feira (18) marcou uma nova etapa na vida de 15 famílias de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A prefeitura do município, por meio do prefeito Roberto Regazzo, realizou a entrega das primeiras unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida – Morar Bem, iniciativa voltada à população em situação de vulnerabilidade social.

A solenidade contou com a presença da vice-prefeita Vera Bernardes, vereadores, secretários municipais, representantes da Caixa Econômica Federal, da construtora responsável pelas obras e do deputado federal Zeca Dirceu, além de servidores públicos, beneficiários e membros da comunidade.

A entrega das residências é resultado de uma parceria entre a administração municipal e o Governo Federal, com participação da Caixa Econômica Federal e indicação do deputado federal Zeca Dirceu.

“É uma satisfação poder entregar essas moradias e proporcionar melhores condições de vida às famílias de Ibaiti. Sabemos da importância da casa própria e trabalhamos para ampliar essas oportunidades à nossa população”, destacou o prefeito Roberto Regazzo.

Além da entrega das unidades habitacionais, a prefeitura desenvolve um trabalho de acompanhamento das famílias beneficiárias por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SASMIDIR), buscando promover o acesso aos direitos, o fortalecimento de vínculos e a autonomia familiar.

O trabalho é coordenado pela secretária municipal Andrea Carlos Dias, tendo como responsável técnica a assistente social Arlete Branco Correa Acosta, juntamente com as técnicas Roseli Oliveira Romaniuk e Mariana Bardini Azevedo. A equipe dará continuidade ao acompanhamento das famílias após a entrega das residências.

“Essa conquista é resultado da união de esforços e de parcerias que permitem transformar recursos públicos em benefícios concretos para a comunidade. Nosso compromisso é continuar trabalhando para atender às necessidades das famílias ibaitienses”, enalteceu o prefeito.

A administração municipal também reforçou a necessidade de cumprimento das normas estabelecidas pelo Ministério das Cidades. Os imóveis possuem finalidade exclusivamente residencial e não podem ser vendidos ou transferidos irregularmente. O descumprimento das regras poderá resultar na perda do benefício, com a destinação do imóvel a uma família suplente.

A iniciativa representa um avanço na política habitacional do município, proporcionando segurança, estabilidade, dignidade e melhores condições de vida às famílias contempladas.