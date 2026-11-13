Influenciadora do Norte Pioneiro muda realidade da família e faz mais de R$ 2 milhões em vendas pelas redes socias

Mily Mazetto vive com o marido e os dois filhos em Ibaiti, no Paraná. Foto: Nathália Plonkovski/ Banda B

IBAITI - Nascida em Curitiba e moradora da cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, a influenciadora Mily Mazetto, hoje com mais de 850 mil seguidores, conta como as redes sociais ajudaram a mudar a realidade da família.

A influenciadora, de 27 anos, é afiliada da marca de cosméticos e tratamentos capilares profissionais Ybera Paris e usa as redes sociais como ferramenta de trabalho para a venda dos produtos.

Influenciadora do Paraná viveu uma infância humilde

Em entrevista à Ric RECORD, a influenciadora, uma de sete irmãos, contou que, antes dos milhares de seguidores que acumula nas redes sociais, enfrentou muitas dificuldades ao lado da família. Mily nasceu em Curitiba, mas passou grande parte da vida em Ibaiti, onde mora atualmente com o marido e os dois filhos.

Aos 17 anos, a influenciadora se casou e, aos 18, engravidou do primeiro filho. Ao se casar, Mily morava com o marido numa casa de madeira em um sítio. Ela conta que o marido saía de madrugada para trabalhar numa empresa de compensados e, nos dias de chuva, voltava coberto de lama. Segundo ela, o salário dele era de cerca de R$ 1.200.

“Eu casei com 17 anos. Assim que eu casei, eu também passei por um processo muito difícil, porque a gente casou, não tinha nem geladeira, a gente ficou 1 ano sem geladeira, casados. E vendo aquela realidade da minha vida, eu pensei: “Eu quero agora mudar isso através da internet”, contou.

O início nas redes sociais

E foi aí que a influenciadora decidiu mudar de vida e começou a gravar vídeos para as redes sociais, mostrando como era o dia a dia da família, sem esconder nada.

“E eu comecei a mostrar a minha vida ali na roça, naquela casa de madeira, mostrei na realidade a casa muito simples. É, uma coisa que me incomodava muito naquela casa era o espaço, tinha muito espaço lá. E no frio, fazia muito frio e no verão era muito calor, então a gente passava por uns processos bem difíceis”, disse.

Foi uma questão de tempo para a influenciadora bater a marca dos 100 mil inscritos no YouTube, mas o retorno financeiro não estava vindo. E as marcas que a procuravam ofereciam apenas produtos em troca de divulgação, o que não pagava as contas.

A virada com a marca de cosméticos

A virada de chave veio em 2019, quando uma gestora a apresentou a uma marca de cosméticos capilares, e ela passou a ser remunerada por comissão sobre as vendas. Os primeiros oito meses, porém, foram de frustração.

“Eu falava: “Onde eu estou errando”? E onde fica a virada? A virada, foi 8 meses travada desse jeito”, comentou.

A resposta veio num treinamento de vendas oferecido pela empresa. A dica foi mostrar o antes e depois do cabelo de outras pessoas usando os produtos da marca, já que o dela havia melhorado e não causava mais impacto.

Foi aí que Mily começou a transformar o cabelo das irmãs, entre elas a gêmea, Naiara. No mês seguinte, vendeu R$ 5 mil, depois vieram R$ 10 mil e, em ritmo de postagens diárias, os primeiros R$ 100 mil em vendas, cerca de um ano após entrar na marca.

Casa própria, carro zero e uma rede de 13 mil influenciadoras

Com o passar do tempo e com as vendas aumentando, a realidade da família começou a mudar. Mesmo assim, a influenciadora conta que decidiu continuar vivendo por um tempo na casa de madeira para juntar a entrada da primeira casa na cidade.

“Então eu fiquei uns quatro meses juntando dinheiro e dei entrada na minha primeira casinha lá na cidade, foi a minha maior realização”, conta.

Ela afirma que toda a realidade da família foi transformada e, atualmente, os irmãos, os pais e os sogros também trabalham com a empresa.

Influenciadora vendeu mais de R$ 2 milhões

Com o tempo, Mily virou gestora da marca, a segunda do projeto, e hoje lidera cerca de 13 mil influenciadoras, algumas com mais de 1 milhão de seguidores. Ela também chegou a fazer viagens pela marca após bater metas.

A influenciadora relata já ter feito R$ 2,6 milhões em vendas em um único mês, quando tinha 300 mil seguidores. Em entrevista à Banda B, ela afirma que o segredo é ter constância e manter a conexão com os seguidores.

“Constância é o segredo excepcional. Se você não tiver seguidores, se você não tiver conexão com eles, você não consegue ter sucesso com, é, o seu produto que você pode criar, ou com alguma marca que você vai, é, ter parceria. Então, para ter resultado, independentemente de qual maneira você queira seguir, você vai ter que ter constância”, disse.

Com mais de 850 mil seguidores, Mily diz que o novo sonho é ser conhecida em todo o Brasil e inspirar outras pessoas com a própria história.

Fonte original Portal Banda B.