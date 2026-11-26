O investimento é viabilizado por meio de um convênio firmado entre o município de Japira e a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL). Foto: Prefeitura de Japira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - A prefeitura de Japira, no Norte Pioneiro do Paraná, está avançando com mais um investimento voltado à melhoria da infraestrutura viária do município. A administração municipal anunciou o início das obras de construção de uma nova ponte na estrada principal do bairro Sul Mineira, iniciativa desenvolvida em parceria com o Governo do Estado do Paraná.

O investimento é viabilizado por meio de um convênio firmado entre o município de Japira e a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL). A construção busca proporcionar melhores condições de deslocamento à população, ampliando a segurança dos motoristas e moradores que utilizam diariamente a estrada.

Inicialmente, o valor estimado para a contratação da empresa responsável pela execução da obra era de R$ 212.504,50. Entretanto, após a realização do processo licitatório, o valor homologado ficou em R$ 205 mil, abaixo da estimativa inicial apresentada para o empreendimento.

De acordo com informações repassadas pela administração municipal, a definição dos valores correspondentes aos recursos estaduais e à eventual contrapartida financeira do município ainda depende dos cálculos proporcionais relacionados ao convênio. Até o momento, não foi confirmado se haverá necessidade de aporte de recursos próprios da Prefeitura para a execução da obra.

A melhoria da infraestrutura das estradas rurais representa um importante investimento para municípios com forte presença de atividades agrícolas, uma vez que essas vias são utilizadas tanto para o deslocamento das famílias quanto para o transporte da produção e a circulação de veículos.

Durante o período de execução dos trabalhos, a Prefeitura de Japira orienta os moradores e demais usuários da estrada a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho em obras, respeitando a sinalização instalada no local e adotando medidas de segurança para evitar acidentes.

A construção da nova estrutura integra os investimentos voltados à melhoria da infraestrutura municipal, com foco na mobilidade e na segurança da população. A parceria entre o município e o Governo do Paraná possibilita a execução de obras importantes para as comunidades rurais.