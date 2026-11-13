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Diretor de empresa indiana visita Ibaiti e confirma planos para fábrica de tratores de R$ 30 milhões

Executivo da Preet conheceu área destinada à instalação da unidade industrial e destacou expectativa de geração de empregos; empreendimento tem previsão de conclusão em 2027

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/11/2026 às 13h16
Diretor de empresa indiana visita Ibaiti e confirma planos para fábrica de tratores de R$ 30 milhões
A visita aconteceu na quarta-feira (04). Foto: Divulgação

O município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, deu mais um passo para a instalação de uma fábrica de tratores da empresa indiana Preet, projeto que prevê investimento de aproximadamente R$ 30 milhões na cidade. Na última semana, representantes da direção internacional da fabricante estiveram no município para conhecer a área destinada à construção da nova unidade industrial.

A visita aconteceu na quarta-feira (04) e contou com a participação de executivos ligados ao Grupo Greenfield, responsável pela operação da marca no Brasil, além de representantes da administração municipal. O encontro também serviu para discutir os próximos passos da implantação do empreendimento, incluindo questões técnicas, jurídicas e de engenharia.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Roberto Regazzo, conhecido como Betão, apresentou os visitantes e destacou a importância da presença dos empresários indianos no município.

"A chegada da indústria representa novas perspectivas para Ibaiti, com oportunidades de geração de empregos, fortalecimento da economia e desenvolvimento para toda a região", destacou o prefeito.

Gurpreet Singh, diretor da empresa, agradeceu à administração municipal pelo apoio ao projeto e demonstrou otimismo em relação à instalação da indústria em Ibaiti.

"Nós, como Preet, primeiro de tudo, agradecemos à municipalidade de Ibaiti por desenvolver uma nova planta nesta cidade. Nós teremos um futuro muito brilhante no Brasil com a construção desta planta. E vamos criar bons empregos por aqui. Obrigado", declarou o executivo.

A presença da direção internacional representa mais uma etapa do projeto anunciado em fevereiro deste ano, quando foram divulgados os primeiros detalhes da instalação da montadora no município.

A empresa já iniciou atividades em Ibaiti por meio de uma estrutura provisória, destinada à montagem de tratores, enquanto avança o planejamento da fábrica definitiva. Conforme o cronograma divulgado mais recentemente, a previsão era iniciar as obras em novembro de 2026, com conclusão estimada para maio de 2027.

Investimento milionário e expectativa de crescimento

O empreendimento prevê aporte de aproximadamente R$ 30 milhões e faz parte da estratégia da Preet de ampliar sua presença no mercado brasileiro de máquinas agrícolas.

Quando o projeto foi anunciado, em fevereiro, a empresa apresentou a expectativa de comercializar 500 tratores no primeiro ano de operação em Ibaiti, com faturamento estimado em R$ 50 milhões. Para o segundo ciclo, a projeção inicial era alcançar 1.100 unidades, com crescimento previsto entre 20% e 30%.

A instalação da fábrica definitiva também faz parte do processo de nacionalização dos tratores comercializados pela marca, atualmente ligada à importação e montagem de equipamentos no Brasil. A estratégia busca ampliar a utilização de componentes produzidos no país e facilitar o acesso a linhas de financiamento destinadas à aquisição de máquinas agrícolas.

Além dos empregos diretamente relacionados à operação industrial, a expectativa é que o empreendimento estimule a instalação de fornecedores, a qualificação de mão de obra e a movimentação de outros setores da economia local.

A visita dos executivos indianos reforça a continuidade do projeto, considerado pela administração municipal uma oportunidade de ampliar a atividade industrial e fortalecer a posição de Ibaiti como polo econômico do Norte Pioneiro.

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