As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) da Polícia Civil de Ponta Grossa. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Um homem de 60 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, de apenas quatro anos, no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso veio à tona após a criança relatar espontaneamente à mãe que sofria abusos por parte do pai. A prisão foi realizada na tarde desta terça-feira (24).

De acordo com a delegada Renata Batista, responsável pela investigação, os crimes teriam ocorrido principalmente durante a noite, quando a mãe saía para frequentar a universidade ou a academia e deixava a menina sob os cuidados do marido.

Após ouvir o relato da filha, a mulher também encontrou um histórico de pesquisas de conteúdo sexual explícito em uma conta do suspeito que estava conectada ao seu aparelho celular. Diante da situação, ela denunciou o caso à polícia.

As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) da Polícia Civil de Ponta Grossa. Além do mandado de prisão temporária, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde recolheram um aparelho celular.

O dispositivo será submetido à perícia para verificar a possível existência de materiais relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A prisão temporária tem prazo inicial de 30 dias e busca garantir o andamento das investigações, além de evitar uma eventual destruição de provas.

O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Sua identidade não foi divulgada para preservar a vítima.