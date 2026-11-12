Publicidade

Para 2027, CEMF foca em ações voltadas a comissões locais e famílias

Durante reunião de planejamento, 26 integrantes da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP definiram metas como fortalecer os grupos e ampliar o quadro de associados dos sindicatos rurais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
12/11/2026 às 09h20 Atualizada em 12/11/2026 às 09h28
Para 2027, CEMF foca em ações voltadas a comissões locais e famílias
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Fortalecer as comissões locais de mulheres espalhadas pelo Paraná e ampliar a participação das famílias de produtores rurais nos sindicatos são as prioridades da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) para 2027. O planejamento contou com a participação de 26 integrantes, sendo 15 coordenadoras regionais, sete presidentes de sindicatos rurais e quatro novas coordenadoras, nos dias 10 e 11 de novembro, na sede do Sistema FAEP, em Curitiba. As novas coordenadoras vão iniciar seus mandatos de três anos em janeiro.

Atualmente, a CEMF reúne mais de 5,1 mil mulheres, organizadas em 112 comissões locais. Durante a reunião, o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, destacou a contribuição das milhares de produtoras para o fortalecimento do setor e a formação das próximas gerações.

“A Comissão das Mulheres atua para fortalecer o agro como um todo, especialmente pela sucessão familiar. São as mulheres que conseguem embutir valores, princípios e direcionamento na cabeça dos nossos jovens”, afirma. “Eu sou um fiel defensor e apoiador da CEMF. Juntos, fortes e unidos, nós vamos transpor todas as dificuldades”, acrescenta.

Os dois dias de trabalho foram dedicados à avaliação das ações desenvolvidas e à construção das estratégias para o próximo ano. A programação incluiu oficina de comunicação, contribuições para o quarto ciclo do Programa Sindicato Protagonista (PSP), planos individuais de atuação regional e o planejamento de capacitações, eventos e viagens técnicas.

“A missão para o ano que vem continua sendo trazer as famílias para dentro do sindicato e fortalecer as comissões locais. Estamos desenvolvendo ferramentas para contribuir com as coordenadoras nesse processo”, explica a coordenadora da CEMF, vice-presidente do Sistema FAEP e presidente do Sindicato Rural de Teixeira Soares, Lisiane Rocha Czech.

O planejamento também prevê uma formação para as coordenadoras locais no início de 2027. “Começamos com as coordenadoras regionais e, no início do ano que vem, vamos fazer uma formação para as coordenadoras locais, que realizam ações junto aos sindicatos”, destaca Lisiane.

Idealizado pela CEMF, o Programa Sindicato Protagonista é um dos instrumentos utilizados para acompanhar os resultados dessa mobilização. A iniciativa considera indicadores como número de associados, situação financeira dos sindicatos, ações realizadas e participação em conselhos municipais e comissões técnicas. De acordo com Lisiane, essas marcas avançaram desde a criação da comissão.

“O apoio do Sistema FAEP, com capacitação, consultoria e estrutura para viabilizar as atividades, é determinante para o desenvolvimento da CEMF”, afirma a coordenadora.

Participação que aproxima as famílias

Em Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná, a aproximação das mulheres com o sindicato rural local tem como objetivo envolver toda a família. A vice-presidente da entidade e coordenadora regional da CEMF, Tamires Dalla Costa, explica que as ações buscam oferecer conhecimentos que contribuam para o cotidiano e a gestão das propriedades.

“Nossa ideia é trabalhar como um todo, junto com o marido, com o pai, com os filhos, para realmente fazer um trabalho que fortaleça a propriedade”, afirma.

Segundo Tamires, o sindicato conta com seis mulheres na diretoria, e a comissão ampliou as possibilidades de atuação conjunta. “A gente consegue aproximar as mulheres do sindicato rural e, consequentemente, as famílias. É uma forma de fortalecer o sindicato e demonstrar a importância dessa representatividade”, destaca.

A troca de conhecimentos também marcou a experiência de Seloí Moretto, mobilizadora do Sindicato Rural de Rio Azul, no Centro-Sul, que encerra neste ano seu mandato como coordenadora regional. Para ela, os cursos do Sistema FAEP e as atividades das comissões abriram oportunidades para mulheres que passaram a desenvolver novas atividades.

“Da mesma maneira que a gente leva conhecimento, traz um monte de conhecimento. É gratificante poder ver que há mulheres que estamos conseguindo alcançar”, relata.

Renovação nas coordenações

A reunião marcou ainda o início da transição entre quatro coordenadoras que encerram seus mandatos e as novas integrantes da CEMF. Segundo Lisiane, a renovação prioriza representantes de sindicatos diferentes daqueles que ocupavam as funções, ampliando a participação das entidades e trazendo novas experiências ao grupo.

Uma das novas coordenadoras é Sandra Klaus, do Sindicato Rural de Bituruna, no Centro-Sul, que assumirá a função exercida por Seloí a partir de janeiro. Participante da comissão local, criada há dois anos, Sandra destaca a receptividade das produtoras às atividades e o apoio recebido para assumir a responsabilidade regional.

“Acredito que temos um respaldo do sindicato, apoio total. Desejo representar da melhor forma possível. As mulheres estão chegando. O que estamos passando para elas está voltando em dobro para a comissão”, conclui.

Foto: Senar
CAFÉ QUALIDADE Há 1 dia

Concurso Café Qualidade reúne 114 lotes finalistas

Premiação elege os dez melhores grãos especiais do Paraná, nas categorias Natural e Cereja Descascado

 Foto: SENAR
AGRINHO 2026 Há 3 dias

Da sala de aula ao palco, Agrinho 2026 celebra o talento de estudantes e professores

Em sua 31ª edição, concurso promovido pelo Sistema FAEP reuniu mais de 4 mil pessoas em Pinhais e distribuiu 2.611 prêmios

 Com investimento de aproximadamente R$ 36 milhões, o Centro terá capacidade para formar 500 profissionais por ano. Foto: Senar
LICENÇA Há 1 semana

Sistema FAEP obtém licença ambiental para a construção do Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite

Documento de Instalação autoriza início das obras em Castro, na região dos Campos Gerais. Unidade prevê formação de 500 profissionais por ano

 Foto: Senar
RENEGOCIAÇÃO Há 1 semana

Com prazo curto, produtor tem até 12 de novembro para pedir renegociação de dívidas

De acordo com o Sistema FAEP, tempo curto e dificuldades de contratação tornam o programa incapaz de enfrentar endividamento do campo

 Foto: Senar
AGRO Há 2 semanas

‘Vida invisível’ garante lavouras mais produtivas e economia com adubo

Estudo da Rede Agropesquisa reforça a importância da microbiota para o equilíbrio e a eficiência da agricultura paranaense

Publicidade
Últimas notícias
MAUS-TRATOS Há 18 minutos

Cachorro é resgatado de situação de maus-tratos em cidade da região
ALERTA Há 56 minutos

Saúde alerta para efeitos do El Niño no aumento de casos de dengue e prepara Dia D de combate
TEMPESTADES Há 1 hora

Temporais com ventos fortes podem atingir toda a região nesta quinta-feira
TURSIMO Há 3 horas

Deputada Maria Victoria (PP) propõe criação da Rota das Águas Termais para impulsionar turismo e economia
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Funcionária de escritório de advocacia é presa suspeita de faturar R$ 300 mil em golpes

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados