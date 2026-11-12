Para 2027, CEMF foca em ações voltadas a comissões locais e famílias

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Fortalecer as comissões locais de mulheres espalhadas pelo Paraná e ampliar a participação das famílias de produtores rurais nos sindicatos são as prioridades da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) para 2027. O planejamento contou com a participação de 26 integrantes, sendo 15 coordenadoras regionais, sete presidentes de sindicatos rurais e quatro novas coordenadoras, nos dias 10 e 11 de novembro, na sede do Sistema FAEP, em Curitiba. As novas coordenadoras vão iniciar seus mandatos de três anos em janeiro.

Atualmente, a CEMF reúne mais de 5,1 mil mulheres, organizadas em 112 comissões locais. Durante a reunião, o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, destacou a contribuição das milhares de produtoras para o fortalecimento do setor e a formação das próximas gerações.

“A Comissão das Mulheres atua para fortalecer o agro como um todo, especialmente pela sucessão familiar. São as mulheres que conseguem embutir valores, princípios e direcionamento na cabeça dos nossos jovens”, afirma. “Eu sou um fiel defensor e apoiador da CEMF. Juntos, fortes e unidos, nós vamos transpor todas as dificuldades”, acrescenta.

Os dois dias de trabalho foram dedicados à avaliação das ações desenvolvidas e à construção das estratégias para o próximo ano. A programação incluiu oficina de comunicação, contribuições para o quarto ciclo do Programa Sindicato Protagonista (PSP), planos individuais de atuação regional e o planejamento de capacitações, eventos e viagens técnicas.

“A missão para o ano que vem continua sendo trazer as famílias para dentro do sindicato e fortalecer as comissões locais. Estamos desenvolvendo ferramentas para contribuir com as coordenadoras nesse processo”, explica a coordenadora da CEMF, vice-presidente do Sistema FAEP e presidente do Sindicato Rural de Teixeira Soares, Lisiane Rocha Czech.

O planejamento também prevê uma formação para as coordenadoras locais no início de 2027. “Começamos com as coordenadoras regionais e, no início do ano que vem, vamos fazer uma formação para as coordenadoras locais, que realizam ações junto aos sindicatos”, destaca Lisiane.

Idealizado pela CEMF, o Programa Sindicato Protagonista é um dos instrumentos utilizados para acompanhar os resultados dessa mobilização. A iniciativa considera indicadores como número de associados, situação financeira dos sindicatos, ações realizadas e participação em conselhos municipais e comissões técnicas. De acordo com Lisiane, essas marcas avançaram desde a criação da comissão.

“O apoio do Sistema FAEP, com capacitação, consultoria e estrutura para viabilizar as atividades, é determinante para o desenvolvimento da CEMF”, afirma a coordenadora.

Participação que aproxima as famílias

Em Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná, a aproximação das mulheres com o sindicato rural local tem como objetivo envolver toda a família. A vice-presidente da entidade e coordenadora regional da CEMF, Tamires Dalla Costa, explica que as ações buscam oferecer conhecimentos que contribuam para o cotidiano e a gestão das propriedades.

“Nossa ideia é trabalhar como um todo, junto com o marido, com o pai, com os filhos, para realmente fazer um trabalho que fortaleça a propriedade”, afirma.

Segundo Tamires, o sindicato conta com seis mulheres na diretoria, e a comissão ampliou as possibilidades de atuação conjunta. “A gente consegue aproximar as mulheres do sindicato rural e, consequentemente, as famílias. É uma forma de fortalecer o sindicato e demonstrar a importância dessa representatividade”, destaca.

A troca de conhecimentos também marcou a experiência de Seloí Moretto, mobilizadora do Sindicato Rural de Rio Azul, no Centro-Sul, que encerra neste ano seu mandato como coordenadora regional. Para ela, os cursos do Sistema FAEP e as atividades das comissões abriram oportunidades para mulheres que passaram a desenvolver novas atividades.

“Da mesma maneira que a gente leva conhecimento, traz um monte de conhecimento. É gratificante poder ver que há mulheres que estamos conseguindo alcançar”, relata.

Renovação nas coordenações

A reunião marcou ainda o início da transição entre quatro coordenadoras que encerram seus mandatos e as novas integrantes da CEMF. Segundo Lisiane, a renovação prioriza representantes de sindicatos diferentes daqueles que ocupavam as funções, ampliando a participação das entidades e trazendo novas experiências ao grupo.

Uma das novas coordenadoras é Sandra Klaus, do Sindicato Rural de Bituruna, no Centro-Sul, que assumirá a função exercida por Seloí a partir de janeiro. Participante da comissão local, criada há dois anos, Sandra destaca a receptividade das produtoras às atividades e o apoio recebido para assumir a responsabilidade regional.

“Acredito que temos um respaldo do sindicato, apoio total. Desejo representar da melhor forma possível. As mulheres estão chegando. O que estamos passando para elas está voltando em dobro para a comissão”, conclui.