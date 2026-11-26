A colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada no trecho que liga o município a Wenceslau Braz. Foto: Reprodução

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Um adolescente de 17 anos morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (25), na rodovia PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada no trecho que liga o município a Wenceslau Braz.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 21h58, na altura do km 239,7 da rodovia. A ocorrência envolveu uma motocicleta Yamaha YBR, com placas de Paranaguá, e um VW CrossFox, emplacado em Wenceslau Braz.

Conforme os levantamentos realizados pelas equipes policiais, os dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão frontal. Com o impacto, o adolescente que conduzia a motocicleta sofreu ferimentos fatais e morreu ainda no local.

Já o motorista do automóvel, um homem de 29 anos, saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos necessários. Os trabalhos das equipes no local foram encerrados por volta das 3h50 da madrugada desta quinta-feira (26).

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas.

Com informações de Timburi Ouvintes.