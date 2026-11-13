Um dia após completar 15 anos, adolescente é morto a tiros no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O que começou como uma semana de comemoração terminou em tragédia para uma família de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. Apenas um dia depois de completar 15 anos, um adolescente morreu após ser baleado em plena luz do dia, na tarde desta quinta-feira (12), no Jardim Figueira. O crime provocou uma onda de comoção na cidade, principalmente pelas circunstâncias da morte e pelas cenas de desespero dos familiares que acompanharam o atendimento.

Segundo informações divulgadas por Wagner Repórter, o adolescente, identificado como Carlos Eduardo, estava acompanhado de um colega e seguia em direção ao Centro, onde os dois pretendiam jogar futebol. Durante o trajeto, na Rua Pedro Francisco Gomes, eles se depararam com o suspeito, momento em que os disparos foram efetuados. Uma câmera de segurança registrou o som de cinco tiros.

Carlos Eduardo havia completado 15 anos na quarta-feira (11). Foto: Reprodução/Wagner Repórter

Mesmo ferido, Carlos Eduardo ainda conseguiu correr aproximadamente 50 metros, aparentemente tentando buscar ajuda, mas acabou caindo. Equipes de socorro foram acionadas e, ao chegarem ao local, identificaram que o adolescente apresentava um quadro grave, com risco de morte.

Uma das cenas mais marcantes da ocorrência foi protagonizada por uma tia da vítima. Enquanto os socorristas trabalhavam para tentar salvar o garoto, a mulher se ajoelhou ao lado da ambulância e começou a rezar, pedindo por um milagre. O momento retratou o desespero da família diante da gravidade da situação.

Carlos Eduardo foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio, mas, apesar dos esforços das equipes médicas, não resistiu aos ferimentos.

Suspeito tentou fugir, mas foi levado pela própria mãe à delegacia

Poucos minutos após o crime, a polícia identificou um adolescente de 17 anos como suspeito dos disparos. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o jovem teria tentado deixar Cornélio Procópio logo após o ataque.

Entretanto, a tentativa de fuga foi interrompida pela própria família. A mãe e uma prima do suspeito conseguiram localizá-lo nas proximidades de um viaduto da PR-369, no sentido de Londrina. Conforme o delegado, existe a possibilidade de que o adolescente estivesse aguardando alguém para ajudá-lo a fugir.

Mesmo contra a vontade do jovem, a mãe decidiu levá-lo até a delegacia para que fosse apresentado às autoridades.

Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que o adolescente de 17 anos já havia respondido por um ato infracional relacionado à morte de um homem dentro de um estabelecimento comercial de Cornélio Procópio, no ano passado.

Até o momento, a motivação do novo crime permanece desconhecida e deverá ser esclarecida ao longo das investigações.

A morte de Carlos Eduardo, apenas um dia após seu aniversário de 15 anos, provocou inúmeras manifestações de tristeza e indignação nas redes sociais. A violência que interrompeu a vida do adolescente enquanto ele seguia para uma partida de futebol deixou familiares, amigos e moradores da cidade consternados.