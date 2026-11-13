Publicidade

Um dia após completar 15 anos, adolescente é morto a tiros no Norte Pioneiro

Carlos Eduardo seguia com um amigo para jogar futebol quando foi surpreendido pelo ataque; suspeito de 17 anos tentou fugir da cidade, mas foi levado à delegacia pela própria mãe

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/11/2026 às 09h48
Um dia após completar 15 anos, adolescente é morto a tiros no Norte Pioneiro
Adolescente chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Foto: Wagner Repórter

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O que começou como uma semana de comemoração terminou em tragédia para uma família de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. Apenas um dia depois de completar 15 anos, um adolescente morreu após ser baleado em plena luz do dia, na tarde desta quinta-feira (12), no Jardim Figueira. O crime provocou uma onda de comoção na cidade, principalmente pelas circunstâncias da morte e pelas cenas de desespero dos familiares que acompanharam o atendimento.

Segundo informações divulgadas por Wagner Repórter, o adolescente, identificado como Carlos Eduardo, estava acompanhado de um colega e seguia em direção ao Centro, onde os dois pretendiam jogar futebol. Durante o trajeto, na Rua Pedro Francisco Gomes, eles se depararam com o suspeito, momento em que os disparos foram efetuados. Uma câmera de segurança registrou o som de cinco tiros.

Carlos Eduardo havia completado 15 anos na quarta-feira (11). Foto: Reprodução/Wagner Repórter

Mesmo ferido, Carlos Eduardo ainda conseguiu correr aproximadamente 50 metros, aparentemente tentando buscar ajuda, mas acabou caindo. Equipes de socorro foram acionadas e, ao chegarem ao local, identificaram que o adolescente apresentava um quadro grave, com risco de morte.

Uma das cenas mais marcantes da ocorrência foi protagonizada por uma tia da vítima. Enquanto os socorristas trabalhavam para tentar salvar o garoto, a mulher se ajoelhou ao lado da ambulância e começou a rezar, pedindo por um milagre. O momento retratou o desespero da família diante da gravidade da situação.

Carlos Eduardo foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio, mas, apesar dos esforços das equipes médicas, não resistiu aos ferimentos.

Suspeito tentou fugir, mas foi levado pela própria mãe à delegacia

Poucos minutos após o crime, a polícia identificou um adolescente de 17 anos como suspeito dos disparos. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o jovem teria tentado deixar Cornélio Procópio logo após o ataque.

Entretanto, a tentativa de fuga foi interrompida pela própria família. A mãe e uma prima do suspeito conseguiram localizá-lo nas proximidades de um viaduto da PR-369, no sentido de Londrina. Conforme o delegado, existe a possibilidade de que o adolescente estivesse aguardando alguém para ajudá-lo a fugir.

Mesmo contra a vontade do jovem, a mãe decidiu levá-lo até a delegacia para que fosse apresentado às autoridades.

Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que o adolescente de 17 anos já havia respondido por um ato infracional relacionado à morte de um homem dentro de um estabelecimento comercial de Cornélio Procópio, no ano passado.

Até o momento, a motivação do novo crime permanece desconhecida e deverá ser esclarecida ao longo das investigações.

A morte de Carlos Eduardo, apenas um dia após seu aniversário de 15 anos, provocou inúmeras manifestações de tristeza e indignação nas redes sociais. A violência que interrompeu a vida do adolescente enquanto ele seguia para uma partida de futebol deixou familiares, amigos e moradores da cidade consternados.

Foto: Reprodução/Anuncifacil
VIOLÊNCIA Há 21 horas

Adolescente leva vários tiros em plena luz do dia no Norte Pioneiro

Tentativa de homicídio foi registrada no bairro Jardim Figueira no município de Cornélio Procópio

 Vítima teve parte da perna esquerda amputada após o acidente. Foto: RC FM / Daniani Souza
ACIDENTE GRAVE Há 7 dias

Entregador perde parte da perna após ser atingido por carro no Norte Pioneiro

Jefferson Seraphim de Jesus trabalhava com entregas em Cornélio Procópio quando foi atingido por uma Saveiro; vítima perdeu cerca de 1,5 litro de sangue e correu risco de morte

 Foto: Divulgação PCPR.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Homem é preso após fazer ameaças contra a própria mãe idosa

Caso foi registrado em Cornélio Procópio e prisão aconteceu após o suspeito ser flagrado na casa da vítima mesmo depois de ser informado sobre uma medida protetiva

 Foto: Reprodução/Anuncifácil
CLIMA E TEMPO Há 3 semanas

Temporais no fim de semana voltam a causar estragos em cidades do Norte Pioneiro

Chuva de granizo e fortes rajadas de vento derrubaram árvores e postes, danificaram imóveis e deixaram milhares de consumidores sem energia elétrica

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Suspeito é preso após furtar várias lixeiras em cidade da região

Situação foi registrada no município de Cornélio Procópio e indivíduo vendia os objetos em um ferro-velho

Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
EFEITO TARIFAÇO Há 2 horas

BrasPine demite cerca de 180 funcionários em Jaguariaíva e Telêmaco Borba devido às tarifas dos EUA
PAVIMENTAÇÃO Há 2 horas

DER contrata obra de R$ 46,7 milhões para asfaltar PR-151 entre Sengés e São José da Boa Vista
INVESTIGAÇÃO Há 3 horas

Um dia após completar 15 anos, adolescente é morto a tiros no Norte Pioneiro
SUSTO Há 3 horas

Jacaré de quase dois metros surpreende família e é capturado em Siqueira Campos
ED 3543 - 13-11-2026 Há 17 horas

ED 3543 - 13-11-2026

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados