Homem é preso após fazer ameaças contra a própria mãe idosa

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (4), no Centro de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, por descumprir uma medida protetiva de urgência concedida em favor da própria mãe adotiva, uma mulher idosa, a qual ele vinha realizando ameaças. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

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De acordo com informações da Polícia Civil, a medida protetiva havia sido determinada pela Justiça no âmbito de uma investigação sobre ameaças que teriam sido praticadas pelo homem contra a mãe. A decisão judicial estabelecia medidas para proteger a idosa e impedir que o investigado continuasse colocando em risco a segurança da vítima.

Durante o interrogatório do suspeito, realizado por videoconferência, os policiais civis identificaram que ele ainda permanecia morando na mesma residência da mãe, apesar de já ter sido intimado sobre a decisão judicial.

A intimação havia ocorrido na noite de terça-feira (3), poucas horas antes da prisão. Mesmo ciente das determinações impostas pela Justiça, o homem continuava no imóvel onde a vítima reside.

Segundo a delegada da PCPR, Thais Orlandini Pereira, assim que a situação foi identificada durante o interrogatório, a equipe policial se deslocou imediatamente até o endereço, localizado na região central de Cornélio Procópio.

No local, os agentes encontraram o investigado e efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência contra mulheres, crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, e 181, do Disque-Denúncia. Em situações de emergência, quando a violência estiver acontecendo, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.