Carlos Eduardo, de 15 anos, foi assassinado a tiros na última quinta-feira (12), apenas um dia depois de seu aniversário. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - A morte de Carlos Eduardo, adolescente de 15 anos assassinado a tiros apenas um dia depois de seu aniversário, no Norte Pioneiro do Paraná, pode estar relacionada a uma disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas. A informação foi repassada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) à reportagem da Folha Extra, que buscou novos esclarecimentos sobre o crime ocorrido na quinta-feira (12) em Cornélio Procópio.

“A principal linha de investigação aponta para uma possível disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas. A vítima e o adolescente suspeito seriam de bairros distintos, marcados por rivalidades. Os elementos levantados indicam que o homicídio ocorreu após uma discussão entre os envolvidos”, informou a Polícia Civil em resposta na última segunda-feira (16).

Embora a principal linha de investigação aponte para uma possível disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas, a Polícia Civil não confirmou qualquer envolvimento da vítima com atividades criminosas. A suspeita está relacionada ao contexto de rivalidade entre bairros e à discussão que teria antecedido o homicídio.

Carlos Eduardo foi baleado enquanto seguia com um amigo para jogar futebol, no Jardim Figueira. Mesmo ferido, conseguiu correr cerca de 50 metros antes de cair. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio, mas não resistiu.

Suspeito segue apreendido

A Polícia Civil também esclareceu que o adolescente de 17 anos apontado como autor dos disparos não confessou o crime, embora existam elementos que indiquem sua autoria. A arma utilizada no homicídio ainda não foi localizada, e os investigadores não descartam a participação de terceiros, especialmente no fornecimento do armamento.

Em entrevista à Wagner Repórter, o delegado Adriano Diogo desmentiu boatos de que o suspeito estaria em liberdade. Segundo ele, o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou representação contra o adolescente e solicitou sua internação provisória, medida autorizada pela Justiça, com prazo legal máximo de 45 dias.

Caso seja reconhecida judicialmente a prática do ato infracional, o jovem poderá receber medida socioeducativa de internação por até três anos, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil segue investigando a motivação do assassinato, a origem da arma utilizada e a possível participação de outras pessoas no crime.