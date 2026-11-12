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Adolescente leva vários tiros em plena luz do dia no Norte Pioneiro

Tentativa de homicídio foi registrada no bairro Jardim Figueira no município de Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Anuncifacil
12/11/2026 às 15h23
Adolescente leva vários tiros em plena luz do dia no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Anuncifacil

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido ao ser atingido por vários tiros durante uma tentativa de homicídio. O crime foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O crime aconteceu em plena luz do dia e aumentou a sensação de insegurança na cidade.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal Anuncifácil, o crime foi registrado no período da manhã em uma rua do bairro Jardim Fiqueira. Conforme relatos de testemunhas, uma pessoa a pé passou pelo local e realizou vários disparos contra a vítima. Em seguida, o suspeito de cometer o crime fugiu do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros a vítima que foi socorrida e encaminhada ao hospital em estado grave. Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico da vítima.

As equipes da Polícia Civil realizaram diligências em busca do suspeito com base na descrição repassada por testemunhas, mas até o fechamento desta edição, o atirador ainda não havia sido encontrado.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

Esta não é a primeira vez que um crime do tipo assusta moradores do bairro. Em junho do ano passado, Miguel Henrique Alves de Lima, de 18 anos, foi morto a tiros no mesmo bairro. Conforme as investigações, na época o rapaz estava na casa de um amigo quando foi surpreendido por disparos. A vítima não resistiu e morreu no local.

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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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