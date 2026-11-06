Entregador perde parte da perna após ser atingido por carro no Norte Pioneiro

Vítima teve parte da perna esquerda amputada após o acidente. Foto: RC FM / Daniani Souza

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um grave acidente de trânsito mudou completamente a vida de um trabalhador de 35 anos na madrugada desta quinta-feira (5), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. Jefferson Seraphim de Jesus, que trabalhava como entregador, teve parte da perna esquerda amputada após sua motocicleta ser atingida por uma Volkswagen Saveiro durante uma conversão. A violência da colisão provocou ferimentos gravíssimos e colocou a vida da vítima em risco.

Conforme informações divulgadas por Wagner Repórter, o acidente aconteceu por volta das 00h56, na Avenida Francisco Lacerda Júnior. O automóvel seguia pela via quando, ao realizar uma conversão em uma esquina, atingiu a motocicleta conduzida por Jefferson. Com a força da batida, o motociclista foi arremessado.

O impacto provocou uma lesão extremamente grave na perna esquerda do trabalhador, na região do joelho, causando uma amputação traumática no momento da colisão. O veículo envolvido também ficou bastante danificado na parte dianteira.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro. Segundo o médico que participou do atendimento, Jefferson havia perdido aproximadamente 1,5 litro de sangue e apresentava sinais de choque hipovolêmico, condição grave provocada pela perda intensa de sangue.

O estado de saúde do motociclista era considerado crítico, com comprometimento importante dos sinais vitais. Apesar da gravidade, os socorristas conseguiram realizar o atendimento inicial e encaminhá-lo à Santa Casa de Cornélio Procópio.

Trabalhador precisou de transfusão e cirurgia

Na unidade hospitalar, Jefferson recebeu transfusão de sangue devido à hemorragia sofrida no acidente. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Universitário de Londrina, onde passou por uma cirurgia.

De acordo com relatos de familiares ao Wagner Repórter, havia inicialmente a expectativa de avaliar a possibilidade de reconstrução do membro atingido. Entretanto, diante da gravidade das lesões, não foi possível preservar a parte inferior da perna esquerda.

Apesar das complicações e do risco de morte, o procedimento cirúrgico foi considerado bem-sucedido pela família. Jefferson permanece em recuperação, recebendo acompanhamento médico e aguardando a evolução da cicatrização.

Pai de família percorria 30 quilômetros para trabalhar

A história do trabalhador também chama a atenção pela rotina que mantinha antes do acidente. Jefferson é casado, pai de uma menina e mora com a família no Patrimônio do Cedro, em Nova América da Colina.

Diariamente, ele percorria aproximadamente 30 quilômetros até Cornélio Procópio para trabalhar como entregador. Na madrugada de quinta-feira, sua rotina foi interrompida pela colisão que resultou na perda de parte da perna.

O acidente deixou familiares e amigos abalados. Jader, irmão da vítima, relatou ao Wagner Repórter que Jefferson está bastante fragilizado emocionalmente, mas vem recebendo apoio da família para enfrentar a recuperação.

Segundo o irmão, durante uma visita ao Hospital Universitário de Londrina, por volta das 19h30, os familiares conversaram com Jefferson e reforçaram que estarão ao seu lado durante todo o processo.

"Falamos que o primordial é a nossa vida, falamos que a gente vai estar do lado dele. Então, isso deu força para ele poder continuar", contou Jader.

Esposa agradece apoio e orações

Nas redes sociais, Bettina, esposa de Jefferson, publicou uma mensagem emocionada agradecendo as manifestações de solidariedade recebidas desde o acidente.

"Estou passando aqui para agradecer a todos por cada oração que fizeram para o Jefferson. Fiquei muito feliz de saber que ele é tão amado desse jeito", declarou.

Ela também falou sobre as dificuldades enfrentadas pela família e demonstrou esperança na recuperação do marido.

"No momento está difícil, porque não tem como não ser difícil. Mas Deus vai dar vitória para a gente e ele vai superar mais essa, igual ele já superou várias coisas", afirmou.

A esposa pediu ainda que amigos e conhecidos continuem incluindo Jefferson e a família em suas orações durante o período de tratamento.

Motorista foi levado à delegacia

O motorista da Saveiro foi encaminhado à delegacia após o acidente, onde prestou depoimento. Conforme as informações divulgadas, ele foi autuado em flagrante, mas deixou a prisão no dia seguinte.

Não foram informados os detalhes da autuação nem as circunstâncias jurídicas que permitiram sua liberação.

Enquanto isso, Jefferson enfrenta uma nova etapa de sua vida. Além da recuperação física, o trabalhador terá de lidar com as consequências permanentes da amputação e com o processo de adaptação à nova realidade.

Para a família, a prioridade agora é acompanhar sua recuperação e oferecer o apoio necessário para que ele possa retomar, gradualmente, suas atividades cotidianas.

As informações são de Wagner Repórter.