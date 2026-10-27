Prefeitura de Jaboti inicia reforma das instalações do CRAS e do CREAS

Redação - Marcelo Aguiar

JABOTI - A Prefeitura de Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, iniciou uma reforma geral nas instalações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). As melhorias têm como objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e mais conforto e segurança às pessoas atendidas pelos serviços.

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A vice-prefeita Lucia Helena de Oliveira esteve no local para acompanhar o início dos trabalhos, ao lado de Jaqueline, integrante da equipe. Segundo a vice-prefeita, a intervenção prevê a revitalização de estruturas que necessitam de manutenção, incluindo a pintura e o telhado dos prédios.

“Estou aqui no CRAS junto com a Jaqueline para acompanhar o início de uma reforma em mais um espaço público de nossa cidade. As tintas antigas, o telhado antigo, tudo será revitalizado para proporcionar mais conforto para os profissionais e usuários”, afirmou Lucia Helena.

Os serviços abrangem as instalações utilizadas pela assistência social do município, responsáveis pelo atendimento e acompanhamento de famílias e pessoas em diferentes situações de vulnerabilidade. O CRAS atua na prevenção de situações de risco social e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já o CREAS atende pessoas e famílias que vivenciam situações de violação de direitos.

Além das melhorias estruturais, a administração municipal informou que protocolou um pedido de regularização do imóvel. A medida busca avançar na regularização documental do patrimônio público e proporcionar maior segurança jurídica em relação ao espaço utilizado para os atendimentos.

A iniciativa reúne intervenções físicas nos prédios e providências relacionadas à situação legal do imóvel, onde funcionam serviços da rede municipal de assistência social.

A reforma ocorre em um espaço de atendimento direto à população, utilizado tanto pelos profissionais responsáveis pelos acompanhamentos sociais quanto pelos moradores que procuram os serviços oferecidos pelo município. As melhorias nas instalações devem contemplar as condições de uso dos ambientes, com atenção à estrutura física e à segurança de trabalhadores e usuários.