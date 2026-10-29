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Jaboti abre nova estrada no bairro Varzeão para evitar isolamento de famílias durante alagamentos

Nova rota cria alternativa de acesso para moradores, mas Prefeitura alerta que o solo ainda está em fase de compactação e exige cautela dos motoristas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
29/10/2026 às 14h29
Jaboti abre nova estrada no bairro Varzeão para evitar isolamento de famílias durante alagamentos
Foto: Divulgação/PMJ

Redação - Marcelo Aguiar

JABOTI - A Prefeitura de Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, abriu uma nova estrada no bairro Varzeão para oferecer uma alternativa de acesso aos moradores durante períodos de alagamento. A medida busca reduzir os problemas enfrentados pelas famílias da região, que podem ficar isoladas quando as chuvas atingem o local.

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Segundo a administração municipal, os alagamentos recorrentes representam uma preocupação antiga para os moradores do bairro. Com a abertura da nova via, a intenção é garantir melhores condições de mobilidade e mais segurança, especialmente em situações em que o acesso habitual é comprometido pelo excesso de água.

A nova estrada foi aberta para funcionar como uma rota alternativa, permitindo o deslocamento dos moradores mesmo diante de dificuldades provocadas pelas chuvas. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura para enfrentar problemas de infraestrutura que afetam a comunidade.

Apesar da abertura, a administração municipal alerta que a estrada ainda exige cuidados. Como o trecho é recente, o solo permanece em processo de compactação e pode apresentar irregularidades, principalmente durante períodos chuvosos.

A orientação é que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao transitar pelo local, considerando as condições do terreno. Conforme a Prefeitura, a tendência é que a estrada apresente melhores condições de tráfego à medida que o solo se consolide.

A abertura da via busca atender a uma demanda dos moradores do bairro Varzeão, onde os alagamentos podem dificultar a circulação e comprometer o acesso às residências. A administração municipal informou que continua trabalhando em medidas para enfrentar problemas antigos e melhorar as condições de deslocamento nas comunidades rurais de Jaboti.

Foto: Divulgação.
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