Redação - Marcelo Aguiar

JABOTI - Empreendedores e produtores rurais de Jaboti, no Norte Pioneiro, terão a oportunidade de buscar informações sobre financiamentos e crédito para investir em seus negócios na próxima semana. A Unidade Móvel da Fomento Paraná, programa do Governo do Estado, estará no município na quarta-feira (25), com atendimento presencial na Praça da Igreja.

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A iniciativa será realizada em parceria com a Sala do Empreendedor de Jaboti e terá dois períodos de atendimento, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Durante a ação, agentes de crédito estarão disponíveis para apresentar as opções de financiamento oferecidas pela instituição estadual e esclarecer dúvidas dos interessados.

Entre as linhas disponíveis estão o Microcrédito Fácil, voltado a pequenos empreendedores, e o Fomento Giro Fácil, destinado a atender necessidades relacionadas ao capital de giro das empresas. Também serão apresentadas opções de Microcrédito Rural, voltadas aos produtores que buscam recursos para investir nas atividades agropecuárias.

A programação inclui ainda orientações sobre o Banco da Mulher Paranaense e o Microcrédito Mulher Rural, modalidades destinadas a incentivar o empreendedorismo feminino e apoiar mulheres que desenvolvem atividades econômicas nos setores urbano e rural.

Os interessados poderão obter informações sobre as condições de financiamento, os documentos necessários para solicitar os recursos, os procedimentos para contratação e os critérios exigidos para cada modalidade de crédito.

A Unidade Móvel da Fomento Paraná percorre municípios do Estado para aproximar os serviços financeiros de empreendedores que buscam ampliar suas atividades, adquirir equipamentos, melhorar a estrutura dos negócios ou obter recursos para o funcionamento das empresas.

O atendimento em Jaboti será realizado na Praça da Igreja, no dia 25 de novembro, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A contratação dos financiamentos depende de análise de crédito, e as condições oferecidas variam de acordo com a modalidade escolhida e o perfil do solicitante.