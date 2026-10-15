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Festa das Crianças reúne famílias em dia de brincadeiras e diversão em Jaboti

Evento promovido pela prefeitura no último sábado contou com atividades recreativas, comidas típicas e participação da comunidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
15/10/2026 às 14h25
Festa das Crianças reúne famílias em dia de brincadeiras e diversão em Jaboti
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JABOTI - A tradicional Festa das Crianças de Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, foi realizada no último sábado (10) e reuniu crianças, famílias, servidores municipais e voluntários em uma programação marcada por brincadeiras, atividades recreativas e comidas típicas.

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Promovido pela Prefeitura de Jaboti, o evento foi organizado para celebrar o Dia das Crianças e oferecer momentos de lazer ao público infantil. Durante a festa, as crianças puderam aproveitar as atrações e as opções de alimentação preparadas para a comemoração.

A programação contou com a participação de moradores do município, além do prefeito Régis William, da vice-prefeita Lúcia, de funcionários da prefeitura e de voluntários que colaboraram com a realização das atividades.

A Festa das Crianças faz parte do calendário de comemorações do município e reúne a comunidade em torno de atividades voltadas ao público infantil. A iniciativa também proporciona um espaço de convivência entre as famílias e os moradores de Jaboti.

A presença de servidores municipais e voluntários contribuiu para a organização do evento, que manteve a tradição da festa dedicada às crianças no município.

Foto: Divulgação.
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