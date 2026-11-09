Suspeito de tentativa de homicídio é preso em hotel no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

JABOTI - Um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, foi preso pela Polícia Militar em Nova Fátima no domingo (08). A prisão ocorreu após diligências realizadas pelas equipes para localizar o investigado, que estaria hospedado em um hotel no município.

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De acordo com informações policiais, os militares receberam levantamentos indicando o possível paradeiro do suspeito e foram até o estabelecimento para verificar a situação. No local, o proprietário confirmou que o homem estava hospedado em um dos quartos.

Ao receber ordem de abordagem, o suspeito se recusou a abrir a porta, o que levou os policiais a realizarem o arrombamento para acessar o cômodo. Na sequência, foram feitas buscas pessoais e no interior do quarto, mas nenhum material ilícito foi encontrado.

Durante o atendimento, os policiais questionaram o homem sobre a arma que teria sido utilizada na tentativa de homicídio. Segundo o relato apresentado à equipe, ele afirmou que havia dispensado o armamento em uma rodovia no município de Jaboti.

A informação levou os militares a aprofundarem as buscas. Durante a vistoria em uma Ford EcoSport pertencente ao suspeito, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre .380, escondida no console central do veículo. A arma estava com a numeração suprimida e acompanhada de um carregador vazio.

Diante da localização do armamento e dos demais elementos levantados durante a ocorrência, os policiais deram voz de prisão ao homem. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos relacionados ao caso.

A arma também foi apreendida e apresentada às autoridades para as providências necessárias. A investigação deverá apurar as circunstâncias da tentativa de homicídio registrada em Jaboti, além de esclarecer a possível participação do homem no crime e a origem do armamento encontrado em seu veículo.