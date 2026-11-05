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Câmara de Ibaiti faz homenagens durante solenidade pelos 79 anos do município

Sessão solene foi realizada na noite de quarta-feira (4) e contou com a entrega de títulos de Honra ao Mérito, Cidadão Benemérito e Cidadão Honorário

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Ibaiti
05/11/2026 às 16h42 Atualizada em 05/11/2026 às 17h23
Câmara de Ibaiti faz homenagens durante solenidade pelos 79 anos do município
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

IBAITI - A Câmara Municipal de Ibaiti realizou, na noite desta quarta-feira (4), uma sessão solene em comemoração aos 79 anos de emancipação política e administrativa do município. A cerimônia aconteceu no plenário do Legislativo e teve como destaque a entrega de títulos honoríficos a pessoas que contribuíram para a história e o desenvolvimento da cidade, no Norte Pioneiro do Paraná.

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A solenidade integrou a programação comemorativa do aniversário de Ibaiti, celebrado neste mês de novembro, e reuniu homenagens a cidadãos que se destacaram por suas atividades profissionais, sociais e comunitárias. As honrarias foram concedidas como forma de reconhecimento público pelos serviços prestados à população e pela participação na construção da trajetória do município.

Durante o evento, foram entregues três modalidades de títulos: Honra ao Mérito, Cidadão Benemérito e Cidadão Honorário. As distinções são concedidas pelo Poder Legislativo a pessoas que, em diferentes áreas de atuação, tiveram participação relevante na vida da comunidade ibaitiense.

A entrega dos títulos marcou a programação dos 79 anos de Ibaiti, resgatando a contribuição de moradores e personalidades que participaram do crescimento da cidade ao longo das últimas décadas. As homenagens contemplaram trajetórias ligadas ao desenvolvimento econômico, social e comunitário, além de reconhecer serviços que ajudaram a fortalecer diferentes setores do município.

Ibaiti conquistou sua emancipação política e administrativa em novembro de 1947. Desde então, o município passou por transformações em sua estrutura urbana, economia e organização social, com a participação de diferentes gerações de moradores.

A sessão solene realizada pela Câmara Municipal fez parte das atividades comemorativas que marcam os 79 anos de história de Ibaiti, utilizando a concessão dos títulos honoríficos como instrumento de reconhecimento às pessoas que contribuíram para a formação e o desenvolvimento da cidade.

Foto: Divulgação Polícia Civil.
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