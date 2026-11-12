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Viveiro florestal de Jacarezinho é fechado após fortes chuvas

Acúmulo de lama levou à suspensão da distribuição de mudas e de visitas educativas; espaço permanece sem previsão de reabertura

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
12/11/2026 às 09h35
Viveiro florestal de Jacarezinho é fechado após fortes chuvas
A medida foi anunciada pelo Instituto Água e Terra (IAT) e entrou em vigor nesta quarta-feira (11). Foto: IAT

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As fortes chuvas que atingiram o Norte Pioneiro do Paraná nas últimas semanas, provocaram a suspensão temporária das atividades do viveiro florestal de Jacarezinho. A medida foi anunciada pelo Instituto Água e Terra (IAT) e entrou em vigor nesta quarta-feira (11), após o grande volume de água registrado em um curto período comprometer as condições de funcionamento do espaço.

De acordo com o instituto, as precipitações provocaram o acúmulo de lama em diferentes áreas do viveiro, dificultando a realização dos serviços e comprometendo as condições necessárias para receber visitantes. Diante da situação, a administração decidiu interromper temporariamente parte das atividades até que o local apresente condições adequadas para a retomada dos trabalhos.

De acordo com o instituto, as precipitações provocaram o acúmulo de lama em diferentes áreas do viveiro. Foto: IAT

Entre os serviços suspensos está a distribuição de mudas de espécies nativas, uma das principais atividades desenvolvidas pela unidade. Também foram interrompidas as ações de educação ambiental, incluindo visitas realizadas por estudantes de escolas e universidades.

Apesar da suspensão, o IAT esclareceu que os pedidos de mudas realizados anteriormente continuarão sendo atendidos. Entretanto, novas solicitações não serão recebidas enquanto durar a interrupção das atividades.

Equipes do instituto já iniciaram os trabalhos de limpeza e reestruturação das áreas afetadas pela chuva. O objetivo é recuperar as condições de funcionamento e permitir que os serviços sejam retomados com segurança. Até o momento, porém, não existe uma data definida para a reabertura completa do viveiro de Jacarezinho.

A situação também foi registrada em outra unidade administrada pelo IAT no Paraná. Em Pitanga, na região central do Estado, um viveiro florestal precisou ser fechado recentemente em consequência das condições climáticas adversas.

Diferentemente de Jacarezinho, entretanto, o espaço de Pitanga já retomou parcialmente o funcionamento, permitindo a realização de atividades de educação ambiental, como visitas escolares.

O IAT mantém o acompanhamento das condições das unidades afetadas e trabalha para restabelecer os serviços. A reabertura em Jacarezinho dependerá da conclusão dos trabalhos necessários para recuperar as áreas atingidas pelas chuvas.

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