Jacarezinho terá shows gratuitos de Zeca Baleiro, Mel Lisboa e Rancore

Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, será palco de um dos principais eventos musicais da região nesta semana. Entre quinta-feira (5) e domingo (8), o município recebe o Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan 2026), com quatro dias de apresentações, músicas autorais e shows de artistas conhecidos nacionalmente, como Zeca Baleiro, Mel Lisboa e a banda Rancore.
Com uma programação que reúne diferentes estilos musicais, o festival promete movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região. Os espetáculos serão realizados no Cine Teatro Iguaçu e na Praça Rui Barbosa, com entrada gratuita mediante a doação de um brinquedo novo.
A edição de 2026 celebra os 20 anos da retomada do Fejacan, festival criado em 1981 e que se tornou uma importante vitrine para a música autoral brasileira. Neste ano, o evento recebeu 776 músicas inscritas de artistas de 16 estados, representando as cinco regiões do país.
A programação começa na quinta-feira (5), às 19h30, com a abertura da Mostra Oficial no Cine Teatro Iguaçu. Sobem ao palco Grupo Mokoia (PR), Bell Éter (MS), Samira Chamma (SP), Forró Currulepe (PR) e Júlia Klüber (PR). Às 21h30, a atriz e cantora Mel Lisboa apresenta o espetáculo "Mel Lisboa canta Rita Lee", uma homenagem a um dos maiores nomes do rock brasileiro.
Na sexta-feira (6), a partir das 19h30, o público poderá acompanhar oito atrações da Mostra Oficial, incluindo Duo Dois Violões (DF), Mel na Cataia (PR), Cesarião (PR), Little B. and the Mojo Brothers (PR), Camaradinhas (PR), desConcerto (MG), Duo Aduar (MG) e Terra-Mãe (SP).
O sábado (7) terá apresentações de Gabriela Catai (PR), Luísa Ramos (SP), Belliza Luar (RJ) e Yuri Gonzaga (PB). O grande destaque da noite será o show de Zeca Baleiro e banda, marcado para as 21h30, encerrando a Mostra Oficial.
Já no domingo (8), o festival muda de cenário e leva o Fejacan Rock à Praça Rui Barbosa. A programação começa ao meio-dia, com Alt + Tab, e segue com Primeira Dose, Velha Senhora Trio, Mosca Imortal, Clarão, Texugo, SWOR e Torpes. O encerramento ficará por conta da banda Rancore, às 20h.
Além das atrações principais, o evento contará com apresentações no Palco Possetti Boys e atividades culturais por meio dos projetos Fejacan nas Escolas e Fejacan Externo, ampliando o contato da população com a música.
O acesso às apresentações será feito por meio de ingressos solidários, disponibilizados mediante a doação de um brinquedo novo. Os itens arrecadados serão destinados à Campanha do Brinquedo do Sesc Paraná, que beneficia crianças por meio de ações sociais.
A retirada antecipada dos ingressos começou em 29 de outubro, na Biblioteca Cidadã, localizada na Rua Dois de Abril, 655. A partir desta terça-feira (3), os ingressos também estarão disponíveis no Cine Teatro Iguaçu.
O atendimento acontece das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Confira os principais destaques da programação:
Quinta-feira (5): Mostra Oficial, às 19h30, e Mel Lisboa canta Rita Lee, às 21h30, no Cine Teatro Iguaçu.
Sexta-feira (6): Mostra Oficial, às 19h30, com oito atrações musicais.
Sábado (7): Mostra Oficial, às 19h30, e show de Zeca Baleiro e banda, às 21h30.
Domingo (8): Fejacan Rock, a partir das 12h, na Praça Rui Barbosa, com encerramento da banda Rancore, às 20h.
Realizado pelo Sesc Paraná e pela Prefeitura de Jacarezinho, o Fejacan teve sua primeira edição em 1981 e passou por um período de interrupção após 1993. Retomado em 2006, o festival mantém a proposta de valorizar compositores, revelar talentos e aproximar o público da diversidade musical brasileira.
Com artistas de diferentes regiões do país e apresentações abertas à comunidade, o Fejacan 2026 reforça a importância de Jacarezinho no cenário cultural do Norte Pioneiro e oferece ao público quatro dias de música e solidariedade.