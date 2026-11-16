Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - Uma equipe do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), foi mobilizada para atender a uma ocorrência envolvendo explosivos encontrados às margens da BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. O material estava escondido em uma área de pastagem na saída do trevo da Vila Rosa.

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A ocorrência teve início por volta das 19h deste domingo (15), após equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) receberem uma denúncia anônima informando sobre a presença de artefatos explosivos no local.

Após a localização do material, os policiais realizaram o isolamento imediato da área para evitar a aproximação de pessoas e garantir a segurança nas proximidades. Diante da natureza da ocorrência, foi acionada uma equipe especializada do Esquadrão Antibombas do BOPE, que chegou ao município na manhã desta segunda-feira (16).

Além da Polícia Militar, também participaram dos trabalhos equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto de Identificação. Os órgãos foram mobilizados para auxiliar nos procedimentos de segurança e na coleta de informações que possam contribuir com a investigação.

Durante o atendimento, peritos realizaram os primeiros levantamentos no local e tentaram coletar impressões digitais nos materiais encontrados. Os procedimentos têm como objetivo reunir elementos que possam ajudar a identificar a origem dos explosivos e esclarecer como foram parar na área de pastagem.

Até o momento, não há informações conclusivas sobre a procedência dos artefatos. Entre as hipóteses que deverão ser investigadas está a possibilidade de o material ser proveniente de furto ou desvio, além de outras circunstâncias que possam explicar o abandono dos explosivos às margens da rodovia.

Todo o material recolhido será encaminhado à sede do BOPE, em Curitiba, onde ficará sob responsabilidade da equipe especializada. Os artefatos passarão por análises técnicas para identificar suas características, natureza e possível procedência. O resultado deverá integrar um relatório que será utilizado para subsidiar as investigações conduzidas pelas autoridades policiais.