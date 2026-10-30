Adolescente de 15 anos é apreendido por envolvimento em homicídio em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (30), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Ele é investigado por envolvimento no homicídio de um homem de 44 anos, morto a facadas na Praça Rui Barbosa, na região central da cidade, no último dia 17 de outubro.

De acordo com informações da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho, a apreensão ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial de internação provisória, expedido pela Vara da Infância e Juventude da comarca.

O adolescente foi localizado na Rua Benjamin Constant, no centro da cidade, após diligências realizadas pelos investigadores.

Vítima foi atacada pelas costas

O homicídio aconteceu no dia 17 de outubro, quando um homem de 44 anos estava sentado em um banco da Praça Rui Barbosa, no centro de Jacarezinho.

Segundo as investigações, dois indivíduos se aproximaram da vítima pelas costas e desferiram diversos golpes de faca. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Logo após o crime, equipes da Polícia Civil iniciaram os trabalhos para identificar os responsáveis. As diligências incluíram depoimentos de testemunhas, levantamento de informações e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da praça.

Conforme a Polícia Civil, as gravações foram fundamentais para esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar os investigados.

Um suspeito já havia sido preso

Ainda no dia do assassinato, um dos investigados, maior de idade, foi preso em flagrante pela polícia.

O adolescente de 15 anos, que não havia sido localizado na ocasião, passou a ser procurado após a expedição do mandado de internação provisória.

Na manhã desta sexta-feira, os policiais conseguiram localizá-lo e cumprir a determinação judicial.

Após a apreensão, o adolescente foi submetido a exame de integridade física e encaminhado ao Centro de Socioeducação (CENSE 1), em Londrina, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

Com informações de Tá no Site.