Jacarezinho decreta emergência após temporal causar prejuízos de R$ 10 milhões

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A prefeitura de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, decretou situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram o município na noite de 4 de novembro. O temporal deixou um rastro de destruição, com pontes destruídas, imóveis danificados e estradas comprometidas. Os prejuízos já ultrapassam R$ 10 milhões. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 11.565/2026, publicado na terça-feira (10).

Segundo levantamento da Defesa Civil Municipal, foram registrados aproximadamente 35 milímetros de chuva em apenas 90 minutos. Apesar do curto período, a intensidade da precipitação provocou danos significativos à infraestrutura urbana e rural.

Entre os principais estragos estão quatro pontes completamente destruídas e outras 27 danificadas. Na área urbana, duas pontes precisaram ser interditadas devido aos riscos à segurança da população. O levantamento também identificou três imóveis destruídos e outros 85 danificados pela força das chuvas.

Desde o temporal, equipes da prefeitura trabalham na recuperação das áreas atingidas, realizando serviços de limpeza pública, manutenção de estradas e assistência às famílias afetadas. A Defesa Civil e a Assistência Social já realizaram mais de 300 atendimentos, oferecendo acolhimento e suporte emergencial aos moradores.

Com a publicação do decreto, que tem validade de 180 dias, a administração municipal poderá agilizar a mobilização de equipes e a execução de obras emergenciais necessárias para recuperar os danos, seguindo os procedimentos previstos na legislação.

A declaração também busca garantir maior rapidez na resposta aos problemas provocados pelas chuvas, especialmente nas localidades onde os danos às pontes e estradas dificultam a circulação dos moradores rurais.

O município aguarda a homologação estadual da situação de emergência para avançar nos procedimentos de liberação de recursos. Paralelamente, equipes técnicas trabalham no cadastramento dos prejuízos no sistema federal, buscando também o reconhecimento da emergência pela União.

A expectativa é viabilizar recursos para reconstruir pontes, recuperar estradas e restabelecer estruturas comprometidas pelo temporal.

Enquanto isso, a prefeitura mantém equipes mobilizadas no atendimento à população, priorizando a segurança das famílias atingidas e a recuperação dos serviços públicos. O levantamento dos prejuízos também deverá orientar as próximas intervenções nas áreas mais afetadas pelas chuvas, tanto na cidade quanto nas comunidades rurais do município.