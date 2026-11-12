Prefeitos discutem industrialização e impactos dos temporais nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Prefeitos e lideranças municipais dos Campos Gerais do Paraná se reuniram nesta quinta-feira (12), em Palmeira, para discutir demandas estratégicas da região, com destaque para o desenvolvimento industrial e os impactos dos eventos climáticos recentes. O encontro foi promovido pela Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), presidida pelo prefeito de Sengés, Gerson Nunes.

Realizada no Cine Teatro Municipal, a reunião ordinária reuniu gestores e representantes de instituições parceiras para avaliar iniciativas regionais, compartilhar desafios enfrentados pelas cidades e buscar encaminhamentos conjuntos para questões consideradas prioritárias.

Durante a programação, foram apresentados resultados e perspectivas futuras dos Comitês Avança Campos Gerais e Vale do Tibagi. As iniciativas integram esforços voltados ao desenvolvimento regional e à articulação entre municípios, instituições e setores produtivos.

As demandas da indústria também estiveram entre os principais assuntos. Representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) participaram das discussões sobre necessidades do setor e oportunidades de cooperação com as administrações municipais.

Outro momento foi reservado à manifestação dos representantes das cidades, que puderam apresentar demandas locais e compartilhar preocupações relacionadas aos eventos climáticos registrados recentemente na região. O tema ganhou espaço diante dos transtornos provocados pelo mau tempo em diferentes municípios.

O presidente da AMCG, Gerson Nunes, ressaltou a importância do diálogo entre os gestores e da união regional.

“Falamos sobre industrialização e principalmente sobre os eventos climáticos que estão atingindo nossa região, com espaço aberto para todos os representantes das cidades. AMCG cada vez mais forte”, afirmou.

A reunião também tratou do alinhamento de informações e do agendamento das eleições da AMCG, do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde) e do Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais (CimSamu).

O encontro integrou a programação da Semana da Colônia Cecília, em Palmeira, e reforçou a cooperação entre os municípios na busca por soluções compartilhadas, para fortalecer o planejamento regional e atender melhor à população.