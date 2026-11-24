DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná estão sob alerta vermelho para a ocorrência de fortes tempestades nesta terça-feira (24). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa o nível máximo de perigo e indicia a possibilidade de rajadas de vento superiores a 100 km/h, chuvas intensas e queda de granizo.

Na região dos Campos Gerais estão sob alerta os municípios de Carambeí, Castro, Curiúva, Piraí do Sul, Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Outras cidades, mais distantes da abrangência da reportagem também estão em alerta. Confira a lista completa aqui.

Já no Norte Pioneiro, estão sob alerta as cidades de Assaí, Figueira, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira e Sapopema. O aviso permanece válido até as 23h59 desta terça-feira.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuvas superiores a 60 milímetros em apenas uma hora, com acumulados que podem ultrapassar os 100 milímetros ao longo do dia. As condições meteorológicas apresentam grande risco de danos em edificações e plantações, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos.

Em todo o Paraná, 287 municípios estão sob alerta vermelho. O Estado também conta com avisos meteorológicos de níveis laranja e amarelo, que indicam diferentes graus de risco para a ocorrência de tempestades.

O novo alerta é emitido apenas quatro dias após o registro de dois tornados no Paraná, nos municípios de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, na última sexta-feira (20).

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas elevadas, associadas à nebulosidade e à sensação de abafamento, favorecem a formação de instabilidades.

Diante da previsão, a população deve redobrar os cuidados, evitar áreas abertas durante as tempestades e não buscar abrigo sob árvores. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.